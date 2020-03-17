〈房產〉自用型買家多 商用不動產今年上半年重回剛性需求

肺炎疫情全球擴散，為已回溫的商用不動產市場投下不確定性，台灣防疫成績亮眼，加上全球興起降息風潮，外資商仲第一太平戴維斯指出，目前來看，自用型買方有機會依照原定資產購置計畫進行，特別是工業地產及辦公室的交易，2020 上半年商用不動產重返剛性需求。

工業地產連續 2 年成為市場交易重點，根據第一太平戴維斯統計，2019 年大型工業廠房及工業地交易總額達 607 億元，年增率達 27%，其中工業廠房交易達 324 億元，寫下 12 年來新高。工業土地價格 2019 年主要工業區土地漲幅達 4%，預期雖然受肺炎疫情衝擊，今年上半年商用不動產投資型買方轉趨觀望，但科技業設廠與物流倉儲剛性需求挹注下，工業廠房及工業土地的價格與交易量可望優於其他商用不動產。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠指出，工業地產動能來源有二，宅經濟發酵，網購平台業績大幅成長，電商龍頭 MOMO 去年營業額成長 23.4%。整體來看，目前台灣網購營業額僅占整體零售業 7%，相較於美國與中國分別超過 10% 與 15%，市場成長潛力龐大，帶動後勤的物流倉儲需求。多

加上手握大筆工業地的老牌企業積極活化資產，規劃興建現代化物流倉儲出租，包括中華郵政、新光鋼、長榮儲運等，紛紛在這 2 年將桃園觀音、大園、龜山地區，低度利用的萬坪工業地打造成物流園區，未來可收取長期穩定租金收益，搭上這波電商風潮，在興建階段就順利找到大型承租方，以中華郵政桃園龜山物流園區為例，超過 4 萬坪的倉儲空間一次出租給 PChome，年租金超過 3000 萬元，租期 15 年，這波肺炎疫情將擴大台灣網購普及性，近一步刺激物流倉儲承租需求。

另一項動能來自廠商設廠需求，雖然現階段台商仍著重中國工廠防疫事宜，上半年廠商評估速度放緩，但政府推動台商回台投資行動方案已突破 7000 億元，其中尚未執行的額度仍有 4000 億元，需在未來 2 年使用完畢，若部分比例用在購置廠房，預估將可為工業不動產帶來 200 億元以上商機。

另外，肺炎持續在全球各地延燒，中國工廠雖已逐步復工，但產能不確定性風險大增，Google、微軟、蘋果等多家知名大廠也傳出要求廠商設立中國以外的生產據點，以降低出貨風險，中長期觀察，產能分散的趨勢下，科技業擴大在台設廠將為工業地產帶來新機會。