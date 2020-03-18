〈房產〉科技、生技台商回流趨勢不變 商用不動產交易仍將成長

美中貿易戰加上新冠肺炎疫情已變成全球性流行，為分散市場風險，部分台商評估把高階產品生產線遷回台灣。信義房屋分析，疫情未見趨緩，部分大廠因應資金周轉出售自有不動產，握有大筆資金的企業則可望出手購入，疫情緩解後，商用不動產交易可望成長。

經濟部統計，「歡迎台商回台投資行動方案」累計 173 家台商通過、金額逾 7188 億元，因應這波肺炎影響，醫療器材產業發展被看好，已有多家生技大廠回台布局。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產王維宏經理分析，新冠肺炎疫情未見趨緩，衝擊全球經濟，生產線受中國復工狀況不如預期的影響，許多大廠原物料無法順利出貨，恐遇資金週轉問題，急需大筆資金之際，開始賣不動產，而握有大筆資金的企業或許會出手購地，疫情緩解後，商用不動產交易可望恢復熱絡。

台商回台設廠趨勢上，以擴充生產線的科技業占大宗，比重達 7 成，再來是傳產及生技產業，投資地點以桃園及台中為主，由於兩地具備雙港優勢，近年台南因為推動產業園區計畫，再加上土地取得成本相較低，因此成為台商回流選擇投資熱點。

受中美貿易戰及新冠肺炎影響，台商開始「分散製造」及「分散市場」，若外銷美國的產品將回台灣生產，避免加徵關稅；而外銷日本、韓國或東南亞、歐洲等其他國家產品，受新冠肺炎影響，MIT 製造遠比 MIC 製造好。

生技大廠投資也是未來值得注意的議題，王維宏指出，去年 1 月「歡迎台商回台投資行動方案」開始實施以來，陸續有部分生技大廠把生產線遷回台灣，受美中貿易戰關稅問題，包括隱形眼鏡大廠、保養品大廠、醫療器材大廠等，當中以隱形眼鏡大廠晶碩 (6491-TW) 投資金額最多，投資 75 億元購入桃園大溪廠房，將打造總部及生產基地。

且由於新冠肺炎造成全球大流行，帶動口罩、抗菌用品、手術醫藥品等需求增溫，未來生技醫療產業需求將穩定增長，台商為了分散風險，回流力道可望成長。

外資商仲第一太平戴維斯董事長黃瑞楠也指出，目前自用型買方有機會依照原定資產購置計畫進行，特別是工業地產及辦公室的交易，今年上半年商用不動產重返剛性需求。