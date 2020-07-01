〈房產〉建商、保險業雙雄重金加碼 全台上半年土地交易金額創10年新高

全台土地市場交易熱度維持不墜，根據外資商仲業者統計，2020 年第 2 季大型土地及地上權交易金額為 796 億元，合計上半年土地交易金額達到 1625 億元，比去年同期大增 15.5%，寫近 10 年來上半年交易規模最高記錄。

而商用不動產市場交易動能則維持低檔，第 2 季成交金額為 175 億元，年減 43%，合計上半年交易金額為 331 億元，比 2019 年同期大幅減少 38%。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠指出，雖然全球經濟前景仍相當嚴峻，台灣內需及外銷皆受衝擊，主計處及中央銀行分別下修全年經濟成長率至 1.67% 及 1.52%，但隨著國內疫情有效控制，台灣逐步開放外籍商務人士來台，加上多家科技大廠持續投入建廠，帶動上下游產業鏈的投資，台灣的商業動能將逐步回歸正軌。

且從目前商用不動產與土地交易市場的兩極化發展來看，出現期貨跑贏現貨的現像，土地追價情況普遍，也代表著投資人普遍對於台灣的不動產前景保持樂觀。展望下半年，隨著企業營運回穩，再加上低利率環境下，商用不動產的買氣將逐步升溫，特別是工廠、廠辦及物流類型的商用不動產將率先反應。

2020 年上半年全台土地呈現兩強鼎立的態勢，包括建商及保險業積極佈局土地庫存，上半年投資金額分別達到 747 億元及 726 億元，其中建商購地主要仍集中在台北市及台中市，兩個縣市合計占比達 6 成，土地庫存豐富以及建設提材眾多的北投區及南港區則是建商的北市佈局重點，包括華固 (2548-TW)、遠雄 (5522-TW)、新潤 (6186-TW)、達麗 (6177-TW) 及宏盛建設 (2534-TW) 等多家上市建商都有購入土地。

保險業則由商用不動產市場跨足到土地市場，有別於過往 5 成以上的資金佈局在固定收益的商用不動產，近年結合集團資源與開發經驗大幅轉進開發型不動產，以今年上半年的比重觀察，保險業有超過 95% 的投資金額配置在土地及地上權，金額達到 726 億元，反觀同時期的商用不動產投入則僅有 25 億元；多個的指標土地及地上權標售案，包括世貿三館地上權、國揚大南港案以及國泰營區地上權案則分別由南山人壽、富邦人壽以及全球人壽拿下，且都有 2 家以上壽險竸價的情況，這也反應目前市場上大型商用不動產投資標的釋出有限，為追求更高收益率而向不動產業上游邁進，再加上做為 A 級辦公室市場大房東的保險業，看好未來台北市辦公室租賃市場中長期發展，進而積極投入商用不動產開發案。

今年上半年全台商用不動產市場則略顯清淡，交易動能仍維持低點，上半年以工業廠房及廠辦為交易主力，分別為 185 億元及 81 億元。最大筆交易為德恩建設以 38 億元購入土城工業廠房，未來將重建開發，第二高的交易則為萬海航運 (2615-TW) 購入內湖長虹新世代科技大樓 A 棟，總金額 22.28 億元，完工後將作為集團總部自用，第三高的交易則為聯相光電中科后里廠房，由英特盛科技以 17.7 億元購入。