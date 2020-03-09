六福客棧將改建商辦 5月底熄燈號 品牌保留擴展餐飲版圖

連鎖飯店業者六福 (2705-TW) 今 (9) 日宣布，旗下六福客棧因危老案通過，將進行後續改建作業，金鳳廳將營業至 3 月 31 日，客房服務和福園餐廳營業至 5 月 31 日，未來將興建規模總樓地板面積 6000 坪以上、20 層樓以上的商用大樓，但六福客棧品牌保留，持續擴展餐飲市場版圖。

由於六福客棧近年處在小幅虧損狀態，停止營運並改建後，不僅將再度減緩六福集團的虧損壓力，未來改以商辦定位，具想像空間。

六福說明，六福客棧品牌仍將保留，以常溫、冷藏和冷凍商品持續擴展在餐飲市場的布局，目前在實體或電商通路均有零售，以包括有港點、粵菜等招牌菜，以及轉換為即時覆熱餐點或醬料、飲品等；而客棧便當除現有企業訂購外送，且南港、松山既有營業點，也將沿著捷運布點，甚至不排除開設館外餐廳。

六福客棧相關人力將優先轉往集團旗下主攻住宅高端清潔與特殊材質保養的六福物業體系，並優先提供集團其他營業點或關係企業合適職務調任，未能調任者則轉介其他飯店任職，或以符合勞基法資遣方式等進行規劃，細節最晚會在 4 月公布。

至於持有六福客棧餐券或住宿券的消費者，六福說明，均可正常使用票券，也可直接至訂席中心依票面金額退費；至於逾期未使用票券將視同現金，可於集團旗下台北六福萬怡酒店、六福村主題遊樂園等事業體使用。