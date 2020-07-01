〈紐約匯市〉避險情緒稍獲緩解 美元小跌  英國GDP慘摔 英鎊強漲

儘管美國多州經濟重啟計畫喊停，但由於美國貨幣政策官員利空言論減少，緩解市場避險情緒，美元週二 (30 日) 走軟，美元在月末面臨盤整；英國首季 GDP 創下 1979 年最大季跌幅，然而英國央行暗示經濟有望出現強勁 V 型復甦，推漲英鎊。

週二衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.15%，報 97.358，美元本月份累計下跌 0.8%，本季度下跌 1.4%，創下自去年 12 月以來最差單月跌幅。

紐約 Bannockburn Forex 分析師 Marc Chandler 說，美元目前正在鞏固漲勢。他表示，美元確實是從 6 月 10 日開始走強，因此他認為美元還會繼續上行。

「7 月份仍存在一些不確定性，例如今天是 PPP(薪資保護計劃) 的最後一天，而下個月底則是失業救濟申請效期也結束，除非政府決定延長期限。」他說。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 和聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二出席眾議院金融服務委員會作證，鮑爾於週一頒布的證詞中表示，經濟前景面臨格外龐大不確定性，Fed 願意為美國經濟提供更多支持，以度過疫情帶來的巨大衝擊。

梅努欽更表示，國會力求在 7 月底前通過更多抗疫救助措施，Fed 也表示未來能降低主街貸款計畫下的最低貸款門檻。

美國捲土重來的疫情備市場關注，截至 6 月 28 日當週，美國新增病例數比前 7 天增加 46%，有 21 個州通報的確診率皆高於世界衛生組織 (WHO) 預測的水平。

另一方面，美國傳染病學專家福奇 (Dr. Anthony Fauci) 周二向參議院委員會警告，美國病例激增的風險，若無法控制疫情，感染數恐增加兩倍之多。

福奇亦指出不保證能開發出安全有效的疫苗，因此美國人不應完全仰賴疫苗控制疫情。

美元兌歐元、日圓上漲；但兌英鎊、瑞郎、紐幣、加幣和澳幣走跌，美元兌日圓上漲 0.3%，至 107.93 日圓；美元兌瑞郎下跌 0.5% 至 0.9467 瑞郎。

因疫情打擊商業活動，英國第一季 GDP 季減 2.2%，創 1979 年來最大季度跌幅，第一季 GDP 年減 1.7%，低於初值和預估值的年減 1.6%，因家庭削減支出，英鎊早盤下跌。

然而在英國央行 (BoE) 暗示英國在經歷逾 40 年來最嚴重的跌幅後，有望出現超乎預期的反彈力道。英鎊兌美元最新上漲 0.82%，至 1.2397 美元，

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)

BoE 經濟學家 Andy Haldane 指出，失業率是經濟 V 型復甦的威脅。人們主要擔心英國年底脫歐協議將改為較不利的 WTO 條款。

儘管近期英國退歐談判沒有進展跡象，英鎊還是在週二強勁反彈。

歐元兌美元微跌至 1.1233 美元。歐元在今年前三個月下跌近 1.6%，隨後收復跌幅。 6 月份歐元匯率上漲 0.9%。週二歐元受到歐元區通膨意外上升的消息提振，緩解物價壓力。

交易商稱，歐元的下行空間仍然存在，阻力位落在 1.1200 美元。

雖然歐元區的通膨增長率優於預期，但仍遠低於歐洲央行 (ECB)「接近但低於 2%」的目標，此外，若要支撐通膨的增長，仍有賴政府及央行所實施的刺激政策。

截至週三 (1 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 97.358。-0.15%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1233 美元。+0.05%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2397 美元。+0.82%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6902 美元。+0.00%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3577 加幣。+0.03%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.93 日圓。+0.3%