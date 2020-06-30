英國第一季GDP季減2.2% 創1979年來最大季度跌幅

根據英國統計局 (ONS) 在週二 (30 日) 公布的數據顯示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致經濟活動，英國經濟受到衝擊，英國第一季國內生產總值 (GDP) 終值較上一季下跌了 2.2%，創下 40 多年來最大季度跌幅。

官方數據顯示，英國第一季 GDP 季減 2.2%，低於初值和預估值的季減 2.0%，英國第一季 GDP 年減 1.7%，低於初值和預估值的年減 1.6%。

英國第一季 GDP 季減 2.2%(圖片： ONS )

報告中指出，幾乎所有經濟領域都受到打擊，餐館、教育、健康保健和汽車業的銷售額皆大幅下跌，製造業和建築業更出現了嚴重下滑，特別是汽車製造和房屋建築領域受到嚴重影響。此外，英國與全球其他地區的貿易也受到疫情的嚴重衝擊，英國汽車、燃料、藝術品和服裝的進出口均大幅下跌。

ONS 副國家統計員 Jonathan Athow 表示：「這是自 1979 年以來最大的季度跌幅。從數據來看，商業活動的跌幅超過預期。受到疫情的影響，3 月份所有主要經濟部門均大幅萎縮。3 月底消費者支出的急劇下跌造成了大部分損失，也導致家庭儲蓄顯著增加。」

數據顯示，英國第一季家庭支出下跌了 2.9%，較預估值下跌了 1.2 個百分點。

經濟學家也預期，英國第二季 GDP 可能會更糟。Swissquote Bank 分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「英國經濟在第一季的萎縮速度超出預期。英國 GDP 季減 2.2%，超越分析師預期的 2%。但是，第二季的結果恐怕會更令人失望，該國經濟的下滑幅度很可能接近 30%。」