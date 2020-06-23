SMMT：受疫情衝擊 英國汽車業六分之一工作正面臨威脅

根據英國汽車製造商和貿易商協會 (SMMT) 在週二 (23 日) 公布的數據顯示，疫情對當地汽車業帶來嚴重衝擊，有六分之一的工作證面臨裁員的風險。

由於防疫封鎖限制，市場和工廠關閉，英國汽車業 6 月份遭到裁員的人數多達 6000 多人，此外，根據英國政府的統計，有 34.2% 的汽車業全職員工仍在無薪假當中。

SMMT 呼籲政府通過針對整體產業的支援方案來解決相關問題，協助推動需求並緩解現金流。可能採取的措施包括不受限制地的緊急資金、削減增值稅以及提高消費者信心等政策。

SMMT 表示，這些措施「將加速市場和製造業的可持續重啟，這是復甦階段的先決條件」，並補充表示，這也釋放為推動英國汽車業未來綠色能源轉型所需的資金。

SMMT 執行長 Mike Hawes 在 SMMT 年度峰會上表示：「英國汽車市場從根本上來看是強大的。但是，長期停工已經壓縮了流動性，並且隨著消費支出的減少，壓力變得越來越重。我們仍然有三分之一的員工處於休假狀態，我們希望這些員工恢復工作，而不是裁員。」

Mike Hawes 也表示，需要政府一系列支持汽車業重新啟動的方案，以建立需求、數量和成長，並使英國保持在全球汽車業的前列，甚至進一步推動長期投資、創新和經濟成長。現在提供支持，是對英國未來最有價值投資。

SMMT 還重申要求政府要確定在脫歐過渡期結束之前，與各國達成全面的零關稅協議。

Mike Hawes 表示：疫情造成了巨大的衝擊，汽車業已經沒有資源、時間和明確性來為進一步的英國脫歐衝擊做準備。因此，我們確實需要確保與歐盟達成全面的自由貿易協定。才可能實現強勁的複復甦，保護汽車業並持續吸引外國投資和主要貿易參與者。」

根據 SMMT 發布的貿易報告顯示，受到疫情影響，預計今年汽車和輕型商用車的年產量將下降三分之一，至 920,000 輛。預計完全恢復將需要長達五年的時間，到 2025 年產量才能將達到危機前的 135 萬輛。

然而，該機構也表示，無協議脫歐的情況可能導致到 2025 年的汽車交易量降至 85 萬輛以下，落到自 1953 年以來的最低水平。