〈每日外資外匯觀點〉美元已消化大部分賣壓 月底資產配置具支撐

第二波疫情和美中關係的緊張局勢，市場仍舊處於避險情緒中，支撐周二紐約金價維持在 1785 美元附近，美元指數小幅上升至 97.67 附近。投資者除關注美國宣布取消香港特殊待遇地位及美國新增疫情未減緩外，今晚美國聯準會主席鮑爾在眾議院的聽證會，更是關注的焦點。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

瑞銀財富管理全球投資總監 Mark Haefele 指出，美國第二波疫情爆發可能放緩經濟復甦的步調，但不太可能讓經濟反彈脫離軌道。

荷蘭國際集團也認為，雖然新的封鎖可能延緩美國經濟復甦，但市場正反映聯準會將採取進一步刺激措施來支撐經濟。

荷蘭國際集團分析師說，美元指數已跌至 97 附近，消化了大部分賣壓，加上今天是六月最後一個交易日，資產進行配置調整，將使美元重新獲得支撐。

摩根大通經濟學家從長期來看，美元資產的吸引力正在減弱，受到收支平衡與資金流向的影響，預計美元在往後幾年將走軟，不過因目前市場仍瀰漫風險氣氛，不少投資人仍抱持「現金為王」的想法，使得美元尚未展開進一步跌勢。

而且從短線來看，市場情緒較其他更為長線的驅動因素更占上風，當前中美關係緊張、美朝問題以及疫情帶來經濟的不確定性，短期內似乎都難讓市場再次聚焦風險資產。

LaSalle Futures Group 資深市場策略師 Charlie Nedoss 表示，我期待本週黃金會進一步上漲，尤其美元似乎已經見頂，金價的技術面正在形成良好支撐。