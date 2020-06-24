美國擬對31億美元歐盟、英國商品徵收新關稅

美國政府週三 (24 日) 表示，將針對來自法國、德國、西班牙以及英國等歐洲進口產品加徵新關稅，產品價值達 31 億美元，再度加劇美國和歐盟間的關稅緊張。

美國貿易代表處署 (USTR) 週三 (24 日) 發布通知稱，將針對橄欖、啤酒、琴酒以及卡車等歐洲進口產品課徵新關稅，同時上調飛機、奶酪和優格等產品關稅。

此外，美國還打算瞄準歐洲精品，像是法國時尚品牌紀梵希 (Givenchy) 和愛馬仕 (Hermes)，以及製造白蘭地和香檳法國酒商人頭馬(Remy Cointreau) 和保樂力加(Pernod Ricard)，由於產品類型相當廣泛，全球最大精品集團 LVMH 恐特別容易受到新關稅影響。

消息發布後，台北時間週三 (24 日) 晚間 18 時許，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 1.74%，德國 DAX 指數下跌 2.35%，法國 CAC 指數下跌 1.92%，英國 FTSE 指數下跌 2.28%。

泛歐 Stoxx 600 日 K 線圖 (圖：Investing.com)

去年 10 月，世界貿易組織 (WTO) 授權美國總統川普對價值 75 億美元的歐盟進口產品實施報復性關稅，作為回應空巴 (Airbus) 的非法補貼，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 試圖尋求破壞性的關稅打擊策略，向不同種類的歐洲進口商品實施關稅報復。

USTR 聲明顯示，美國可能透過轉移關稅目標或是上調既有關稅策略，將關稅制裁擴及歐盟國家的各類產業，為進出口商及企業帶來更深刻不確定性。

美國此舉宛如回應歐盟昨日的最新行動。《彭博社》週二 (23 日) 報導，歐盟已向 WTO 要求針對價值 112 億美元的美國進口商品課徵關稅，美國農、漁和煤炭產業恐因此遭受衝擊。

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