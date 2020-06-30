〈房產〉疫情淡化 全台七都6月房市交易量年增三成

大型房仲業者統計全台七大都會區門市交易量顯示，疫情對房市影響已淡化，6 月房市延續 5 月交易熱度，較 5 月成長 10%，年增幅則高達三成，顯示因疫情壓抑且觀望的買氣回籠，6 月在疫情穩定狀況下，加上國內房貸利率創史上新低，剛性購屋需求不減。

依永慶房產集團研展中心統計，與 5 月相比，全台七大都會區門市交易量均增加，除了高雄月增 4% 外，其餘六大都會區成長均超過一成，台北、新北、桃園分別量增 12%、10% 與 20%，而新竹與台中均成長 13%，台南量增 11%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，如與 2019 年同期相比，全台七都會區交易量較去年同期成長 30%，除了台南與高雄成長 19% 與 23% 外，其餘五大都會區交易量都增加超過三成，其中，台北增加 31%，新北成長 37%，桃園量增 33%，新竹增加 38%，台中成長 32%，顯示疫情對房市的影響已淡化，房市旺季仍旺。

謝志傑指出，房仲業受民眾出價、付斡意願較 5 月提升，對於價格認知也轉趨合理，大幅砍價的狀況不復見，而屋主售屋心態也相對軟化許多，讓價意願提升，也增加了成交機會，讓 6 月房市交易量表現亮眼。

謝志傑補充，不僅是首購、換屋等剛性需求出籠，近期發現長期置產買盤也趁機進場，帶動一般住宅與中高總價產品交易量增加，除了自住需求外，全球貨幣寬鬆與低利率的狀況下，將錢放在銀行只會愈放愈薄，高資產族群重新思考調整資產配置，藉由投資實質資產來保值，房地產就成為置產首選，擇優進場。