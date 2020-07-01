中路學區宅 「福鄉至美」 打造日系精工建築

中路重劃區是桃園市中心的純住宅公園重劃區，也是當地最指標的首購、首換一級戰區，新建案「福鄉至美」除了鄰近大型公園綠地，週邊多所國中、小學區更是特色，不僅導入豪宅常見的中空樓板，更引入日系精工廚具、窗戶及衛浴，也讓該案跟區內其他建案呈現出不同質感的住宅氛圍。

「福鄉至美」至文山國小、中興國中，還有康萊爾雙語中小學及幼兒園，步行約 6 分鐘均可到達；而其他鄰近的風禾公園、水秀公園、向陽公園，也在步行 5 分鐘可到達，文教氣息濃厚是最大特色。

接續桃園業績建案「禮享城」、「新捷市」後，福鄉建築、金貿建設在桃園當地累積不少口碑。本案是屬於換屋型的產品，規劃 34 至 48 坪的 3 至 4 房，平面配置是特色，規劃獨棟雙併及四併，不惜成本創造出戶戶邊間的格局條件，讓全區的衛浴都有開窗，除了衛浴開窗以外，同時還配置當層排氣的設計，希望客戶都能感受到福鄉建築對建築的用心。

全案配置日本專利 22.5 公分的中空樓板，可以減緩大樓最煩人的樓板噪音；更搭配日本知名的 Clean up 廚具以及日本三協氣密窗，還有冠軍地磚、TOTO 衛浴、電動曬衣架等等高規格的建材，每項細節都與日常生活中息息相關，強調房子的好壞要住進去才能真正感受到。