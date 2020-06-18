〈房產〉大台北都更推案今年估達1500億元創高 開價也偏高

據市調機構統計，截至今年 5 月底為止，不含危老重建的大台北都更案推案量累計達 870 億元，案量已達去年全年都更案量 71%，顯示都更推案力道強勁。住展研發長何世昌表示，房市持續復甦，都更推案力道強，今年更爆大量，估全年應突破 1500 億元，但開價偏高。

住展統計資料顯示，大台北都更推案自 2013-2018 年，連五年締造歷史新高，2019 年受總統大選影響，部份都更案開賣時間遞延，中斷連年創新高案量紀錄。

不過，由於去年末都更案延至今年釋出，今年都更案量蜂擁而出，前 5 個月已爆 870 億元大量，接下來從 6 月之後，還有士林「全陽豐會」、文山「遠雄晴川」、大同「宏國大道城」、信義「信義 The One」、新店「合環 LAND MARK」等指標案釋出，今年都更案量料突破 1500 億元，寫史上新高指日可待。

今年雙北市都更推案以台北市案量最多，高達 768 億元，新北市約 102 億元，都更案量最多的區域是中山、士林區，均有 3 個都更案推出銷售，信義區雖然只有 2 個都更案，但可售戶數 300 餘戶，是都更戶數供給量最多的區域。

今年大台北都更建案不僅大爆量，還有另一個特色就是價格偏高，統計資料顯示，至少 10 個都更案平均開價創該區段新高價。

例如，中正區「永陞林語堂」，平均開價每坪 95 萬元，追平牯嶺街最高價、信義區「松德長虹」平均開價每坪 150 萬元，是信義計畫區外松德路段新天價、中山區「中山松悅」平均開價每坪 145 萬元，創長安西路最高價、中山區「忠泰繪」平均開價每坪 100 萬元，為德惠街新高價、士林區「圓山帝寶」平均開價每坪 100 萬元，締造承德路四段新紀錄、士林區「士林一品」平均開價每坪 95 萬元，為大南路新高價。

何世昌指出，都更建案勇於開高價，主因除了與房市景氣好轉有關外，都更案座落地點普遍不錯，以及整合成本高，是建商敢挑戰天價的背後因素。由於近年都更案收購老屋成本普遍較高、或是給予屋主權利變換條件普遍較好，提高了都更案推案成本，建商自然將這些成本轉嫁到房價上，希望在經過多年辛苦整合推案後能賣個好價錢。

從近年大台北都更推案量觀察，顯示民間都更熱度依然高。何世昌認為，雖然都更案整合不易，但在大台北都會區建地一地難求，和都更利益誘導之下，業者縱使要花多年時間才能完成一個都更案，但仍不得不加入都更這個戰場。因此，雙北市都更熱潮勢必會延續下去，暫時看不到頽勢。