〈房產〉建商期盼剛性買盤青睞 全台都有新案比中古屋便宜的「倒掛」情形

抓緊疫情後的購屋回溫潮，建商推案力道加大，據數字科技 (5287-TW) 旗下的「591 新建案」統計，六都各行政區新建案及中古屋成交價，全台都有區域新案比中古屋便宜的情形，其中更有區域新舊案價差超過 3 成，有感讓利就是要抓緊沉寂已久的剛性需求量能回升。

不過，這種新建案價格較中古屋報價低的「倒掛」狀況，海悅 (2348-TW) 總經理王俊傑指出，產品應以實際屋況、品牌力去比較才合理，且實際目前建商新推案發生的「倒掛」現象，已逐漸減少之中。

591 新建案統計，前 5 月六都各行政區新建案成交價 (以開價 85 成計算)，再利用剔除特殊交易並抓出屋齡 5-10 年的大樓成交價格，兩者相比後發現，全台共有 15 個行政區，新案成交價低於中古屋，除價格低以外，新案貸款成數高，付款也相對輕鬆。

全台新舊案價差最多的行政區為台中北區，高達 3 成，該區塊為早期發展區域，有中友百貨、一中商圈等生活機能，對周邊房價有一定支撐性，目前區域內新案量體大，在價格上能有一定讓利空間，想低門檻入主市區不失為是一個好選擇。

591 新建案此次統計的亞、季軍部分都是蛋白區塊，也有超過 2 成價差，桃園龍潭區大樓建案集中在市區，生活機能好，為吸引當地年輕人購屋，大樓主推小坪數產品，總價在 5 百萬上下就能入手，新北八里區也是雙北市少見的成交價 1 字頭地區，近期新案量體都不小，基地上有上千坪水準，同時也規劃首購型產品，吸引當地年輕購屋族。