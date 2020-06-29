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印度政府擬推汽車業振興方案 五年內將出口提升一倍

印度政府擬推汽車業振興方案 五年內將出口提升一倍 (圖：AFP)
印度政府擬推汽車業振興方案 五年內將出口提升一倍 (圖：AFP)

知情人士指出，印度政府計劃針對汽車產業規劃一項振興方案，期望未來五年內將汽車和零組件出口增加一倍。

《路透社》引述知情人士表示，振興方案將基於汽車或零組件的銷售價值，且汽車製造商必須符合特定條件，包含 1000 億盧比 (約 13 億美元) 的最低收入和 100 億盧比 (約 1.31 億美元) 的營業利潤門檻，零組件供應商則門檻較低，分別為 200 億盧比和 20 億盧比。

此外，製造商必須至少在印度以外的 10 個國家或地區設立業務等，但目前尚未確定實際要求。

知情人士稱，其中一項振興措施與生產有關。根據該項措施，企業能夠獲取與工廠到銷售據點間距離成比例的收益，作為高倉儲和物流成本的補償，另一項措施為鼓勵增加特定車型產量，前提為這些車型中的 80％必須強制出口銷售。

據了解，初步計畫主要瞄準大型企業，並使供應鏈中的其他中小型企業得以受惠其中，整體上將為汽車產業創造更多競爭力。

根據報導，印度重工業部已徵求汽車工業團體對初步提案的回饋，該項提案旨在未來五年內以激勵措施幫助提升本地汽車生產和出口。目前印度重工業部尚未回應評論請求。

此舉顯示印度政府在吸引內外投資、創造就業機會以及推動製造業發展上所做的努力，回應印度總理莫迪推行的「印度製造」計劃核心。

一位政府官員表示，關於汽車產業，政府已和利益相關者接觸，儘管目前談判仍處於初期階段，細節也尚未確定，預計該項方案將成為推動汽車產業前進的一大動力。

Counterpoint Research 汽車諮詢總監 Vinay Piparsania 表示，為了取得成功，印度需要確保方案不會因條件太多而變得過於複雜。Piparsania 認為，實行自由貿易政策將使企業引入全新技術，近而擴大規模並提高印度作為出口樞紐的競爭力。

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