避免高關稅 傳蘋果將在印度組裝新款iPhone SE

據報導，有知情人士表示，蘋果 (AAPL-US) 似乎準備在印度開始組裝新款的 iPhone SE，以避免對進口到印度的智慧型手機徵收的高額關稅。

知情人士指出，蘋果已經告訴至少一家在中國的供應商，開始向印度製造合作夥伴運送 2020 年款 iPhone SE 的零組件。在印度組裝新 iPhone，將能夠使該公司能夠避過高額的進口稅。

在過去的幾年中，有關蘋果將生產線轉移到印度的報導和謠言不斷增多。事實上，在 2019 年以前的 iPhone SE 一直在該國生產的。新的且平價的 iPhone SE 能夠很好地滿足當地市場的需求。不過，新款 iPhone SE 在印度的價格有小幅度的溢價。按照美元計算，iPhone SE 在印度的零售價為 560 美元，高於在美國的售價 399 美元。

印度政府官員在五月份時宣稱：「我們預計蘋果將生產價值高達 400 億美元的智慧型手機，主要是通過合約製造商緯創和富士康來進行出口，將受益於政府生產激勵計畫 (PLI)。」 PLI 計劃旨在為企業帶來激勵措施，促進地區的製造業發展。

有報導指出，蘋果 2020 年 iPhone SE 的製造商合作夥伴是緯創，而蘋果的另一個主要製造合作夥伴富士康也在印度也設有據點，但似乎沒有參與印度的 iPhone SE 組裝。

在印度進行 iPhone SE 組裝的消息，是在印度政府倡議增加該地區的生產製造的兩週後傳出的。報導指出，隨著工廠設備稅的放鬆，蘋果正尋求將如今中國產量的大約五分之一轉移到印度，大約相當於在未來五年內為當地製造業帶來 400 億美元營收，並可能使印度成為蘋果商品最大的出口國。