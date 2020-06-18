印度過去24小時新增病例數 創下史上最高單日增幅

根據印度衛生和家庭福利部在週四 (18 日) 公布的最新 數據顯示，節制當地 6 月 18 日上午，印度新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例達到 3,66,946 例，人數位居全球第四名。在過去 24 小時內，印度新增的確診病例達到 12,881 例，創下紀錄中最高單日增幅。

數據顯示，印度在過去 24 小時內，新增死亡病例為 334 例，目前的總累積死亡病例為 12,237 例。另外有 1,94,324 例治愈或出院。隨著死亡人數的增加，印度的病死率 (CFR) 已從 2.9% 上升至 3.4%。

有專家認為，目前印度疫情真實狀況被低估，因為有太多貧民窟和邊遠地區的病例並未統計在內，如今的檢測數據，很可能僅是冰山一角 ，許多窮人甚至沒有檢測的機會。部分機構預估，印度政府所公布的統計數據，很可能是真實情況的不到四分之一。

儘管如此，印度其他地區因為封鎖措施重創經濟，政府正在逐步放寬防疫封鎖限制。印度總理莫迪 (Narendra Modi) 在日前與首席部長舉行了第二輪會議，以討論疫情局勢，他在會中明確表示該國將不再有任何封鎖。

此外，在疫情的肆虐下，過去數月中，印度有大批的農民工失去工作，更導致了數百萬人徒步走路回鄉潮，甚至有部分印度人餓死在街頭。另外，今年可怕的蝗災也席捲南亞，大批農作物遭到啃食，使得令本身已存有飢餓問題的印度，面臨更大的糧食危機。