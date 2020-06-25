傳印度計畫加徵中國關稅 對中國貨實行嚴格品管

在日前，中印兩國爆發邊境衝突，造成兩方部隊死傷，印度民眾反中情緒日益高漲，抵制中國貨的活動日盛。有知情人士指出，由於兩國之間的軍事僵局威脅經濟關係，印度計劃對來自中國的進口產品實施嚴格的品質控管，並提高關稅，因為鄰國之間的軍事僵局威脅著經濟關係。

知情人士指出，印度標準局正在為至少 370 種產品敲定更嚴格的規範，以確保可以在本地生產的產品不用進口。產品範圍包括化工、鋼鐵、電子、重型機械、家具、造紙、工業機械、橡膠製品、玻璃、金屬製品、製藥、化肥和塑膠玩具。

知情人士也表示，有關當局有在考慮提高家具、冷氣壓縮機、和汽車零組件的進口關稅。在政府推動本地製造的過程中，財政部正在對該項提案進行評估。據悉，貿易部也正在單獨評估，如何在不違反世界貿易組織的規定情況下，對中國進口商品進行品管。知情人士指出，這些措施將包括更多檢查、產品測試和增強品質認證要求。

對此，印度貿易部發言人拒絕置評，而財政部發言人也沒有回應。

中國是印度最大的進口來源國，去年包括電子產品、工業機械和有機化學品在內的採購額高達近 700 億美元。印度對中國的貿易逆差為 500 億美元。

受到新冠肺炎疫情的衝擊，來自中國的原料供應中斷，印度開始尋求其他的進口替代產品。而兩國士兵在本月於喜馬拉雅邊界上發生致命的衝突，也進一步促使印度當局加快此一進程。