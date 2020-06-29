伊朗祭出逮捕令 川普列為頭號通緝犯

週一 (29 日) 多家外媒報導，伊朗已向國際刑警組織要求逮捕美國總統川普等人，理由是他們實施並參與殺害伊朗將領蘇雷曼尼。

伊朗德黑蘭檢察官 Ali Alqasimehr 週一表示，已對川普以及其他參與斃擊伊朗最高指揮官蘇雷曼尼等人發出逮捕令，並已向國際刑警組織要求協助。

伊朗已國際刑警組織要求向川普及其他 30 餘人發出紅色通緝令，指控他們犯下「謀殺」和「恐怖行為」。紅色通緝令是國際刑警組織的最高通緝令，要求查明通緝犯的位置並予以逮捕。

截稿前，國際刑警組織尚未給予置評，但外媒分析，國際刑警組織不太可能同意伊朗的請求，因為該組織憲章第 3 條明列「嚴格禁止組織從事任何帶有政治性﹑軍事性﹑宗教性或種族性的介入干預或業務活動」。

2020 年 1 月 3 日，伊朗伊斯蘭革命衛隊將領蘇雷曼尼 (Qasem Soleimani) 和「真主黨旅」創辦人伊拉克人穆罕迪斯 (Abu Mahdi al-Muhandis) 在巴格達機場空襲中喪生。

美國國防部隨後證實，美國總統川普總統下令對該地區進行無人機空襲，伊朗最高指揮官蘇雷曼尼在美軍無人機空襲巴格達時身亡。

伊朗德黑蘭檢察官 Ali Alqasimehr 周一強調，就算川普卸任總統任期，伊朗也會繼續通緝川普，而這些罪名在伊朗最重可判其死刑。