〈美股盤後〉美多州確診飆升 道瓊終止連三漲

週三 (17 日) 包括亞利桑那州、佛州和德州等美國多州染疫人數飆升，抑制華爾街對經濟復甦的樂觀情緒。

油價創近一週最大單日跌幅，美元持平，美債殖利率下滑，能源、金融類股領跌，郵輪、飯店、航空類股受挫、道瓊收盤小幅下跌，結束連續三個交易日的漲勢。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三在眾議院金融服務委員會的聽證會上表示，Fed 將逐漸從購買 ETF 轉向直接購買公司債，因為這是支持流動性和市場運作的更好工具。

鮑爾還表示，美國面臨新的新冠病毒挑戰，各地的銀行硬幣短缺，聯邦準備銀行正進行定量配給並與美國造幣廠合作以增加供應。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週三表示，美中貿易協議正步入正軌，此外，為刺激企業在美國本土生產醫療產品對抗新冠疫情，他支持對進口藥品、醫療用品加重關稅。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 821 萬例，死亡數突破 44.5 萬例，美國迄今累計確診數超過 214 萬，死亡人數至少 11.7 萬。

週三 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 170.37 點，或 0.65%，收 26,119.61 點。

標普 500 指數下跌 11.25 點，或 0.36%，收 3,113.49 點。

那斯達克指數上漲 14.66 點，或 0.15%，收 9,910.53 點。

費城半導體指數上漲 18.39 點，或 0.94%，收 1,984.08 點。

標普 11 大板塊以能源、金融和房地產領跌，僅通訊服務、非必需消費品和資訊科技三大板塊收紅。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎漲跌互見。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.98%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.14%；臉書 (FB-US) 下跌 0.051%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.42%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.35%。

道瓊 30 檔成分股一片血海。埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 3.26%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.65%；波音 (BA-US) 下跌 2.64%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.53%；高盛 (GS-US) 下跌 1.62%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.57%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 1.44%。

費半成份股多收高。AMD (AMD-US) 上漲 0.17%；美光 (MU-US) 下跌 0.12%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.15%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.47%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.85%。

台股 ADR 僅聯電收黑。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.15%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.43%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.42%。

焦點個股消息

美國司法部正在提議取消對臉書和 Twitter 等社交軟體的保護，主張修改《通訊端正法》第 230 節（CDA 230），該法律保護科技公司免於對其平台上的人員貼文內容承擔責任，此消息促使臉書、Twitter 分別下跌 0.051% 和 0.84%。

全美第 2 大租車公司赫茲 (HTZ-US) 5 月 22 日聲請破產，爾後增發 10 億美元股票，並再次出售 5 億美元普通股後，因美國證管會 (SEC) 擔憂其股票出售融資的計畫，該公司週三一度停牌，終場收紅 2.56%。

甲骨文 (ORCL-US) 週二 (16 日) 盤後公布第四季財報，營收年減 6%，不及分析師預期，拖累其股價周三下跌 5.62%。

AT&T (T-US) 稱由於受疫情影響，造成更多客戶選擇在網上購物，因此，該公司計畫關閉 250 家門市，這也將影響約 1300 個零售職位，其股價週三下跌 1.69%。

關鍵經濟指標

美國 5 月新屋開工年化總數 (萬戶) 報 97.4，預估 110，前值 89.1

美國 5 月新屋開工年化月增率報 4.3%，預估 23.5%，前值 -30.2%

美國 5 月營建許可總數 (萬戶) 報 122，預估 126，前值 107.4

美國 5 月營建許可月增率報 14.4%，預估 18.2%，前值 -20.8%

美國新屋開工年化總數 (圖：Trading Economics)

華爾街分析

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師 Sameer Samana 表示：「市場正在尋找新的催化劑，圍繞財政刺激和更好的經濟數據的說法似乎正在失去影響力。」

Glenmede 信託公司投資長 Michael Reynolds 表示：「波動性肯定會持續下去，可能會持續到今年年底。從本質上講，市場正在應對一些非經濟問題，任何人自認能預測新冠傳播路徑，肯定是在自欺欺人。」