Target擬上調最低時薪至15美元 估今年員工成本增10億美元

目標百貨 Target (TGT-US) 於週三 (17 日) 宣布，計畫將員工每小時的最低薪資調升至 15 美元，並給予所有計時員工每人 200 美元的獎金。

由於 Target 銷售的產品被歸類為是有必要性的民生用品，因此，在防疫封鎖措施執行期間，Target 所有店面皆維持開放營業的狀態。Target 於 3 月份時宣布，暫時為每位員工每小時加薪 2 美元，且加薪期間持續延長到 7 月 4 日。

在新冠疫情期間，Target 實施了各項員工福利政策，除了加薪以外，亦針對部份員工，發放 250 美元至 2 萬美元不等的獎金，且對於有感染疫情高風險的員工，提供 30 天的帶薪休假。

Target 曾於 3 年前宣布，計畫在 3 年之內調升員工最低時薪，由 10 美元上調至 15 美元。去年 6 月時，Target 已將最低時薪調升至 13 美元，並承諾在 2020 年底前，達到最低時薪 15 美元的目標。

Target 表示，本次的調薪政策將於 7 月 5 日開始實施，預計將適用於 27.5 萬名員工。目前包括紐約及舊金山等部份城市，員工時薪已達 15 美元以上。

受到薪資調升及各項福利政策的影響，Target 預估今年的員工相關費用，將較去年高出 10 億美元。Target 的 CEO Brian Cornell 在 5 月份時曾表示，Q1 的員工相關費用及防疫清潔費用，總計達 5 億美元。

此外，在疫情期間，消費者大量搶購清潔用品、衛生紙、食品等毛利較低的生活必需品，但毛利率較高的商品，如：服飾及配件的銷售則是呈現下滑趨勢，導致 Target 面臨毛利率衰退的壓力。

於週四 (18 日) 台北時間凌晨 1 時許， Target 股價下跌 0.71%，報每股 118.38 美元。