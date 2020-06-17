北韓翻臉炸兩韓辦公室 美呼籲北韓不要再挑釁

週二 (16 日) 南北韓緊張局勢升溫，北韓開炸兩韓聯絡辦公室後，形同全面毀棄《板門店宣言》，美國政府週二呼籲朝鮮不要再採取挑釁行動。

南韓統一部 16 日證實，位於開城的兩韓聯絡辦公室已於下午 2 點 49 分被北韓炸毀，北韓稱導火線是脫北者團體在兩韓邊界空投反金正恩的文宣，引發北韓不滿。隨後南北韓均加強監視邊境，南韓政府也緊急召開國安會議。

2018 年北韓領導人金正恩與南韓領導人文在寅在板門店舉行會談後，雙方簽署了《板門店宣言》，致力於實現朝鮮半島和平、繁榮和統一。

美國國務院發言人週二表示，美國對南韓促進雙方關係的努力提供全面支持，同時敦促北韓不要再採取適得其反的行動。此外，白宮高級官員表示，事件發生後，美國將與南韓保持密切協調。

歐盟警告北韓不要採取進一步的挑釁性和破壞性步驟。歐盟發言人表示，歐盟對北韓最近採取的行動感到遺憾。北韓正在加劇緊張局勢，破壞了為朝鮮半島尋求外交解決方案的嘗試。

美國總統川普曾於 2018 年 6 月、2019 年 2 月和 6 月底三度會見北韓領導人金正恩。

當時川普許諾向平壤提供安全保證，以換取朝鮮半島完全無核化，但自川金最後一會以來，兩國談判進展甚微，核談判陷入僵局，使得北韓繼續在制裁之下掙扎。

部分分析人士表示，北韓開炸的主因是北韓與美國核談判陷入僵局，北韓正試圖向南韓施加壓力，以迫使川普出面處理。