熊市支持者決定轉向：和聯準會作對過於愚蠢

不久前還追逐現金，警告人們熊市尚未遠離的市場研究員 James Bianco，如今決定轉向，改支持年底前美股創高，原因就在聯準會的最新動作。

Bianco 週二 (16 日) 表示，聯準會採取了前所未見的行動來支持市場，因此美股註定還要上漲，不能排除年底前再創新高。

早在 3 月初疫情擔憂開始全球蔓延，Bianco 就開始將其投資完全轉為現金，即使股市由 3 月的低點反彈，他依舊繼續看空，直到聯準會拋出接二連三意料之外的決策。

Bianco 認為，聯準會宣布開始購買個別公司債，讓市場驅動力持續，有效地創造了一個市場環境，即使是散戶或是搶短客都相信，就算經濟衰退而且疫情有再起的風險，他們都不會遭遇損失。

Bianco 表示，鮑爾 (Jay Powell) 就在那裡，表明他有著幾乎無限的錢來確保市場走高，也催生大量資金進場，「我認為對抗此一立場是愚蠢的」。

Bianco 不否認，基本的問題仍在存在，這是個被高估的市場，但只要資金不斷湧入，它就會被高估。

Bianco 本月初開始重返市場，不過他表示，這不是無風險的交易，可能有第二波的感染，復甦進度可能不如預期，同時更要擔心，聯準會有可能改變主意。