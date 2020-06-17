漲勢未歇！瑞銀：3年高點後 Snap還能再漲20%

瑞銀全球研究機構報告指出，Snap (SNAP-US) 的漲勢未歇，在本月初觸及 3 年高點後，還會再上漲 20%。

瑞銀分析師 Eric Sheridan 週二報告指出，Snap 不會吸引超過華爾街預期的用戶人數，而是會設法從每位用戶身上榨出更多錢來，Snap 有數種管道做到這點，尤其是透過直接響應廣告技術，以及為媒體買家改善的工具。

Sheridan 預期，Snap 到今年年底自每位用戶取得的現金量將增長 5％至 15％，到 2021 年該增長率提高到約莫 30%。因此，他給予 Snap 股票「買進」評級，並將目標價自 17 美元調升至 25 美元。

Snap 股價在 6 月 10 日登上 3 年高點，以 21.20 美元收盤。週二 Snap 收高 0.7% 至 20.90 美元。今年迄今 Snap 漲幅約 28%，優於大盤表現，同期 S&P 500 約下跌 5%。

今年迄今 Snap 股價與 S&P 500 指數的走勢

Sheridan 寫道，Snap 去年年底導入號稱「專為美國廣告商打造的動態廣告」，而在最近幾週該類廣告的需求激增。這種相較新型的廣告格式讓客戶能上傳自家產品目錄到 Snap，接著自動產生廣告，而手動版本則適合 Snapchat 的垂直廣告格式。

動態廣告是能使直接響應廣告系列更有效的廣告產品與服務之一，Snap 還為媒體買家引入了更好的工具，以利他們了解自己的廣告費效用如何，且 Snapchat 地圖組件也針對中小企業推出新型廣告格式。

隨著 Covid-19 疫情蔓延，全球手遊日益流行，Sheridan 提到，Snap 與手機遊戲巨頭 Zynga(ZNGA-US) 合作多項遊戲，經過幾年將可提高大眾在 Snapchat 上花費的時間與金錢。

根據 FactSet 調查，41 位分析師中有 25 位給予 Snap「買進」或等同買進的評級，14 位建議「持有」，僅有 2 位認為該「出售」，平均目標價為 18.71 美元，較週二收盤價約低了 10%。