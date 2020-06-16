受惠iPhone 11、SE銷售反彈 陸PCB大廠喊漲價

週二 (16 日) 中國銅箔基板大廠建滔 (00148-HK) 率先宣布調漲 PCB 原物料售價，市場分析認為，這波漲價主要和蘋果 iPhone 供應鏈需求提升有關。

建滔週二 (16 日) 表示，隨著市場需求回暖，銅、樹脂和丙酮等上游原物料價格帶動銅箔基板成本上升，該公司決定自 7 月 1 日起調漲材料價格。

建滔宣布調整材料如下：FR-4(40*48) 上調人民幣 10 元 / 張、CEM-1/22F(40*48) 上調人民幣 5 元 / 張、VO/HB(1030*1230) 上調人民幣 5 元 / 張、PP(150 公尺) 上調人民幣 100 元 / 卷。

截至台北時間週二 (16) 港股收盤，建滔收漲 5.91%，至每股 20.8 港元。

建滔股價日線走勢 (圖：東方財富網)

有市場分析認為，此波漲價可能和 iPhone 供應鏈需求提升有關，因 5 月下旬以來 iPhone 11 以及 iPhone SE 積極補單，加上蘋果今年以官方形式參與天貓和京東的 618 折扣活動，為 iPhone 銷量提供支撐。

市面上幾乎所有電子產品皆需利用 PCB 做為半導體和零組件的固定基礎，為製作過程中的關鍵材料，市場認為考慮到 PCB 重要性，在建滔領銜調漲價格後，預計其他同業也將跟進。