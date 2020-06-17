併入寶武鋼鐵 重慶鋼鐵連飆兩根漲停

週三 (17 日) 重慶鋼鐵再度漲停，連兩日的漲停市場傳言中國最大鋼鐵廠寶武鋼鐵合併重慶鋼鐵一案已經進入最後階段，這將使中國鋼鐵產業整併進一步加速。而中國寶武表示合併案一切以公司公告為準，目前沒有可透露的消息。

資料來源: 東方財富網, 重慶鋼鐵日線走勢

不過來自與重慶鋼鐵相關的消息人士透露，目前寶武集團已經做好合併的準備，入主重慶鋼鐵之後的管理階層已基本定案。

近期重慶鋼鐵董事長與董事會成員已一一辭職，反映著重慶鋼鐵併入寶武鋼鐵時程將近。

這項併購案從去年 12 月 27 日已開始，當時重慶鋼鐵公告指出母公司四源合投資與中國寶武簽署意向書，中國寶武有意合併重慶鋼鐵。

而該合併意向將在今年 6 月 30 日結束，不過內容也指出若未能在前述期限內完成相關合併的必要程序，在經過協商後可以延長交易的期限。

同時，今年 3 月 20 日，重慶市宣布同意重慶市國資委以人民幣 25.63 億元的價格轉讓重慶鋼鐵持股。

四源合基金是中國寶武與美國 WL 羅斯公司、中美綠色基金、招商局金融集團共同籌組的鋼鐵產業結構調整基金，基金投資總規模達人民幣 800 億元。

至於寶武鋼鐵則是由寶鋼集團和武漢鋼鐵合併而成，鋼鐵產能規模 7000 萬噸，位居中國第一、全球第二，是中國現代化程度最高、最具競爭力的鋼鐵集團。

業內人士指出雖然合併案為中國鋼鐵業帶來許久不見的喜訊，但是從基本面上來看，中國鋼鐵產業依然面臨較大壓力。

今年進口鐵礦砂價格一直居高不下，但中國鋼鐵需求才剛走出新冠肺炎疫情的影響，因此對鋼鐵產業造成巨大成本壓力。自今年 4 月以來，鐵礦石期貨價格已經上漲將約 50%。

