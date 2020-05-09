〈分析〉解析PCB當紅產品線：5G PCB硬板

自 2019 年開始全球加速佈建 5G 基地台，開始 5G 世代的元年。而新世代通訊基地台需求急升，帶旺相關零組件產業鏈，PCB 產業鏈便是當紅炸子雞之一。

研究機構 Prismark 初步估算指出，2019 年大多數 PCB 應用的領域出現程度不一的衰退，但伺服器及數據儲存領域產值卻逆勢成長 3.1%，達 49.7 億美元，另一方面有線基礎設備和無線基礎設備漲幅更高，年增率分別達 6.2% 及 7.1%，金額達 46.7 億美元及 26.12 億美元。

(資料來源: Prismark, 鉅亨網製表) 2019 年 PCB 產業產值

Prismark 認為 5G 世代刺激通訊 PCB 需求，而且以 8～16 層多層板與 8 層以上超高層板為主，預估 2019 年～2024 年年複合成長率將分別達 6.5%、8.8%。

若以中國境內需求來看，根據中國工信部估計，2019 年中國 5G 基地台數量已逾 13 萬座，新建 4G 基地台達 172 萬座，4G 基地站總數已達 544 萬座。

而中國電信營運商認為中國 5G 大型基地台數量約是 4G 大型基地台數量的 1.2～1.5 倍。相較於 4G 時代百萬水準的基地站數量規模，5G 在大型與小型基地台規模將會突破千萬座。

5G 用 PCB 通訊板因要符合高頻、高速等特色，因此對於多層高速 PCB 板、金屬基板等等有更高要求，業內普遍認為 5G 單一基地台 PCB 價格大大提升，每座大型基地台 PCB 價值約是 4G 基地台約 3 倍。

高頻、高速、大尺吋和多層等特性使 PCB 並非只依靠增加原料的投入就可以達成終端需求。要印刷這些高頻高速電路的生產線不只需要較高的技術和設備投入，更需要技術人員和生產人員的經驗累積，同時客戶端的認證手續嚴格且繁瑣。

目前中國平均 5G 基地台 PCB 產品良率不到 95%，但高技術性也因此變相提升產業門檻，可使相關企業生產及營運週期拉長。

同時，隨著 5G 技術逐漸成熟，數據傳輸流量會呈現爆發性成長，對於儲存與運算等的需求也將明顯增加。IDC 預估到 2018～2025 年全球的數據傳輸量將增長 5 倍以上，而中國市場的成長率更高於全球平均水準，約成長至 6 倍以上。以 2018 年來看，中國三大電信營運商佔據中國 51.6% 的資料中心市場，可以說目前中國資料中心需求量最大的就在這些電信營運商訂單上。

截至目前，中國三大電信營運商今年的 5G 相關投資預算已飆升到人民幣 1803 億元，與 2019 年相比是 300% 以上的成長幅度。隨著市場對於基地台建設預期的提升，參考 4G 建設週期的第二年，預估今年 5G 基地站建設可望逾 80 萬座，而相關設備供應商將率先受惠，包含華為、中興、愛立信、諾基亞、中國信科等。

而往上游 PCB 產業去看，業界指出目前在基地台部份的訂單已經排到 6 月，其中有一部分 Q1 訂單遞延至 Q2。此外，中國三大電信商在「解封」後開始積極召標，目前累計召標總規模約 48 萬座基地台，且中國移動第二期的 5G 無線網路設備採購量也遠超出市場預期，反映未來 PCB 5G 硬板需求前景熱潮。