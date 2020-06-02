未來市值奔2兆美元！蘋果趁618購物節調降iPhone中國售價

趁中國 618 大型購物節來臨前，蘋果 (AAPL-US) 調降了最新一代 iPhone 的中國售價，以利在中國後疫情時期消費逐步復甦時，保持銷售動力。

蘋果在中國有多種銷售管道，例如阿里巴巴旗下電商天貓就設有蘋果官方商店，另外京東是蘋果官方經銷商，但蘋果在定價上與這些電商巨擘密切合作。

天貓商城上 iPhone 11 64GB 售價人民幣 4779 元 (669.59 美元)，約較初始標價人民幣 (下同) 5499 元降價 13%。 iPhone 11 Pro 則自 8699 元下降至 7579 元； 初始售價 9599 元的 iPhone Pro Max 已砍至 8359 元。最新推出的最低價位蘋果手機 iPhone SE 也自 3299 元調降 200 元，降至 3099 元。

但蘋果自家中文官網沒有標示這些降價消息。

京東價格更殺，iPhone 11 64GB model 售價 4599 元、iPhone 11 Pro 售價 6999 元、iPhone 11 Pro Max 售價 7499 元。倘若全數折扣均適用，京東上的 iPhone 11 Pro Max 較初始標價打折 21%。iPhone SE 打折後售價 3069 元，自初始價 3199 元下降。

京東發言人表示，618 購物節期間天天都打折，但折扣結構可能每日變化，本日價格為 6 月 1 日的促銷活動價格 (中國 6 月 1 日為兒童節，電商亦大多有促銷活動)。根據京東統計，蘋果產品在 6 月 1 日銷售的第一個小時內，交易量達去年同期的 3 倍，但京東發言人並未提供具體數據。

蘋果未回應置評請求。

蘋果向來嚴格控管第三方賣家的售價，雖然蘋果常提供自家產品的折扣，但卻很少在自家中國官方商店看到折扣。IDC 研究經理 Will Wong 表示，這是蘋果有史以來第二次參加 618 活動。

「去年他們參加的結果很好，透過打折和促銷，他們取得很棒的成績，今年我們認為後疫情的經濟重啟時期是很好的時機，因為大眾非常謹慎購物，折扣將刺激消費需求。」

先前 iPhone 降價通常是因為需求不足，但此回降價卻是在中國解除防疫封閉而重啟經濟之後，蘋果看到良好銷售動能，盼降價能帶動舊款 iPhone 用戶也進行升級。

根據 CNBC 近期分析顯示，隨著中國重啟經濟，蘋果 4 月在中國出現強勁反彈。

蘋果市值可望邁向 2 兆美元

蘋果全球市值最高的公司，達 1.389 兆美元，目前股價邁向 2 月觸及的史上高點 327.20 美元，Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 認為，蘋果股價還能上漲，而且漲幅可望拉大，讓 4 年後的市值達到 2 兆美元，意味年度漲幅約 15%。

Daryanani 並非假設蘋果切入新領域而得到此結果，他只是認為蘋果核心業務將持續成長，且估值也會持續成長，就會奔向 2 兆美元市值。

他列出蘋果市值達到 2 兆美元的 4 個主要因素：

1. 更高的獲利：

Daryanani 預估蘋果 2024 年 9 月止的會計年度 EPS 將達 23 美元，約莫目前估計的 2020 會計年度 EPS 12.72 美元的 2 倍。Daryanani 稱他的模式隱含 EPS 年度成長 14%，是在「營運助力和執行庫藏股的合併支撐下。」

2. 服務和可穿戴設備：

他對蘋果的服務和可穿戴設備部門寄予厚望，預期兩者均能維持 2 位數的成長，支撐力來自更高的 ARPU (自每用戶身上平均所得營收) 以及自既有的設備用戶群能更好的獲利。

他預期可穿戴設備業務的營收 (含 AirPods 和 Apple Watch) 未來幾年後將邁向 600 億美元以上，服務部門營收則估計可達 1000 億美元。

3. 毛利率：

他指出，蘋果服務部門的毛利率在 65% 左右，高於全公司總毛利率 37%-39% 的表現。服務部門的成長速度將超越硬體部門，因此公司的毛利率也會擴大。

4. 多重擴張：

他認為蘋果股票就算「重估」到遠期本益比 24 倍，仍遠低於消費必需品和奢侈品領域的同業平均本益比 26-27 倍。

此外，蘋果也會持續執行庫藏股。他認為蘋果將在預期的時間內減少約 10 億股，自 2019 財年底 46 億股的水準到 2024 財年砍至 36 億股，以該股數計算，如果股價超過 550 美元，則市值將達 2 兆美元。

Daryanani 的結論是，「蘋果持續在大型科技公司中提供最棒的風險 / 回報，長期投資者應該趁任何回檔時增持其部位。」

他重申蘋果「優於大盤」的評級，並將目標價自 345 美元提高至 360 美元。

蘋果週一上漲 1.2% 至 321.85 美元。