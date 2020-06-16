〈陸股盤後〉川普考慮1兆美元基建刺激帶動 上證收復2900點

美股週一 (15 日) 收盤一口氣回補亞洲盤的跌幅，美股三大指數均走高，加上週二 (16 日) 亞洲盤中傳出美國考慮推 1 兆美元基礎建設刺激計劃，帶動亞股進一步走高，週二 (16 日) A 股在利多激勵之下，三大指數呈現開高走高，終場均以最高點作收；創業板指同時創下波段新高，離今年新高只剩下約 30 點。

盤面上，所有類股均收紅，當中以鋼鐵、通訊、醫療、電子零組件、白酒類股擔當人氣指標，漲幅相對較大。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 1.44%，收報 2931.75 點；深證成指上漲 1.85%，收報 11398.97 點；創業板指上漲 1.84%，收報 2260.46 點。週二 (16 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 7124 億元，較前一個交易日萎縮約 6%。

北向資金進出方面，週二 (16 日) 北向資金共買超人民幣 39.7 億元，其中，滬股通買超人民幣 21 億元，深股通買超人民幣 18.7 億元。

產業消息

美國運輸部表示，美中兩國將允許雙方每周各營運四班往返兩地間的客運航班，作為對中國政府允許美國航空業復飛的回應，利多消息帶動東方航空上漲 1.7%、中國國航上揚 1.5%、南方航空上漲 1.2%。

美國將修改禁令允許美國企業及華為在下一代 5G 網路標準設置方面合作。華為概念應聲大漲，華星創業、漢威科技、意華股份、天華超淨、長信科技漲停，榮之聯、光迅科技、歌華有線、聯創電子則大漲逾 7%。

中國財政部宣布，發行抗疫特別國債一期及二期，兩期規模共人民幣 1000 億元，此資金將投入基建工程，帶動鋼鐵股走揚，南鋼股份、首鋼股份、重慶鋼鐵均漲停，河鋼資源大漲 6.9%。

法人觀點

市場分析指出近期保險資金與外資持股聚焦自身「核心資產」，投信資金則狂掃科技類股，其餘游資則是追尋市場熱門概念股。由於這三類資金未集中，使得散戶從股市中獲利的困難度大增。

此外近期指數反彈，但成交量卻無法有效上升，顯示追高意願不足。今年中國科技股已強勢了半年，似乎力量開始轉弱，A 股恐將需要新的領頭角色才能向上突破壓力區。

方正證券指出，以市場氛圍來看 A 股要出現持續性的大行情並不容易，不過投資人仍有從中獲利的機會，在操作建議上，可以逢低承接科技、醫藥、文化傳媒及自底部向上突破的低價股，持股比重較高的投資人可逢高減碼短期漲幅過高的個股。