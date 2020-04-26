蘋果PCB供應鏈股利 健鼎配逾7元可望奪冠

蘋果 PCB 供應鏈健鼎科技 (3044-TW) 對全年展望趨於悲觀，但就去年盈餘配發而言，健鼎仍可依循過往的配發率，每股擬配 7.2 元現金股利，稱霸蘋果 PCB 廠。

目前已公布去年股利的蘋果 PCB 廠，臻鼎 - KY(4958-TW) 每股 4.5 元現金股利最高，華通 (2313-TW) 1.2 元現金股利，欣與 (3037-TW) 1.1 元現金股利，台郡 (6269-TW)、健鼎去年獲利都超過一個股本，仍尚未公布股利。

健鼎 2019 年營收、獲利同登新高，每股純益達 11.49 元，每股純益稱霸去年上市櫃 PCB 廠，健鼎歷年維持 63% 盈餘配發率，2018 年每股純益 9.4 元，配發 5.9 元現金股利，如無意外狀況，去年盈餘每股可望配發 7.2 元。

健鼎今年前 3 月營收 117.18 億元，季減 16.29%，年減 5.49%，目前中國江蘇無錫、湖北仙桃廠都已復工，雖然 3 月下旬起有 HDI、伺服器板及 NB 板等急單湧入，但無助首季獲利，估首季獲利將較去年每股純益 2.05 元衰退，而目前雖有 NB 板急單催促，但公司對全年展望仍悲觀。

外資對今年下半年的 iPhone 新機銷售展望也趨於保守，美系外資最新出爐報告中表示，下半年 iPhone 需求放緩，加劇 FPCBs 價格競爭，調降臻鼎 - KY 評等，也維持台郡「中立」評等。