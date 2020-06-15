宅配通後市樂觀除息行情加溫 填息逾6成

宅配物流業者宅配通 (2642-TW) 今 (15) 日進行除息交易，每股配發現金股利 1.2 元，是 6 年來新高，除息參考價 35.5 元，盤中填息力道不弱，最高來到 36.25 元，填息超過 60%。

今年以來宅配業受惠電商和外送平台蓬勃發展，受衝擊相對小，宅配通前 5 月合併營收 15.95 億元，年增 7.51%，創同期新高，第一季稅後純益 5454 萬元，年增 44.55%，創 2015 年第三季以來單季獲利新高；宅配通指出，今年仍追求營收、獲利成長，看好電商產業長線成長趨勢，將持續帶動倉儲和宅配物流需求。

宅配通今年將延續桃園轉運中心自動化建置經驗，逐步規劃中南部轉運中心的自動化理分貨系統，以爭取更多國內 EC 平台倉配服務，並將拓展智能物流櫃合作和 3 小時美食外送等新服務。

法人指出，宅配通的電商主力客戶富邦媒 (8454-TW) 今年營運樂觀，預估可帶動宅配通業績同步提升，另一方面，隨著今年國際油價滑落，可降低耗油成本，有助宅配通毛利率進一步提升。

據研究機構 eMarketer 預估，2018-2022 年台灣電商市場將有 6-7% 年複合成長，由於宅配通約有 70% 營收來自宅配事業，並以 B2C 為主要經營模式，法人樂觀預期，宅配通在此趨勢下將持續受惠。