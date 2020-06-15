盤前財經大事搶先讀2020年06月15日

今日操盤前瞻

中國 5 月失業率

東協領袖高峰會

股東會：恆大、光寶科、友訊、華新科、燦星旅、玉晶光、譜瑞 - KY 等

除權息：中電、中華化、義隆、宅配通、融程電、牧德、三豐

傳華為正與三星商議 拿晶片製造交換 5G 手機市佔

由於台積電 (2330-TW) 受限美國禁令，導致台積電無法出貨華為海思，而最新外電消息傳出，華為正與三星電子商談「代工製造晶片」，而作為交易的一部分，華為將願意讓出部分全球智慧型手機市占率予三星電子。閱讀全文...

〈台股風向球〉熱錢買盤迎戰蠢動的二大賣壓 回防月線風險加劇

過去一周台股在外資強勁匯入並回補台股部位抵禦下，周線終結連 3 紅，但一周僅跌 49.46 點，表現相對有撐，然而，已浮現內資開始季底結帳的訊號，加上美中都傳恐有二次疫情疑慮，法人認為，短線回防月線的風險加大，就看資金效應能否抵擋季底結帳及二次疫情恐慌賣壓。閱讀全文...

嚴長壽憂心國旅發燒：現在是機會，也可能是災難

今年 73 歲的嚴長壽，是台灣觀光旅宿產業發展的推手與見證者，也經常扮演烏鴉的示警角色。當政府喊出產業東移、開發蘇花高時，他疾呼反對；當官員力衝陸客來台，他又扮黑臉。閱讀全文...

〈觀察〉景氣風向「海運」Q3 旺季罕見縮艙 經濟反彈恐不樂觀

從一向作為景氣先行指標的「海運」市況來看，其實景氣並未明顯轉強，貨櫃航商陽明 (2609-TW) 甚至已宣告，第三季艙位將較原預期減少 25% 以穩住運價，反映貿易貨量不如預期的壓力存在，整體經濟情勢恐尚不能過於樂觀。閱讀全文...

〈分析〉牛市裡的貪婪景象重現 說明當前美股有多危險

美股自 3 月底跌入低點之後，報復性回彈一度逾 4 成，直到週四 (11 日) 才明顯下跌。因此，美股短暫的熊市是否結束，重新進入新牛市了嗎？對一些分析師來說，當前的股市與其所見到的景象，可能更像是賭場上所見到的人性貪婪面。閱讀全文...