〈觀察〉線上買菜趨勢成形 電商虎視眈眈生鮮版圖

近年網購業者在美妝、3C，甚至是生活快消品市場都搶下一席之地，侵蝕實體百貨版圖，今年受宅商機的帶動，可觀察到，生鮮冷凍食品已成電商搶進新主流，即便疫情消退，線上買菜需求大增趨勢已成形，不排除未來生鮮品項在電商平台上將越來越多元豐富，將成為兵家必爭之地。

近年網購快速侵蝕實體店鋪銷售版圖，除了過往百貨業者的王牌如專櫃美妝品、品牌大小家電，可看到不少消費行為轉至線上，近期隨著冷鏈物流發展日益成熟，再加上這波龐大宅經濟發酵快速帶動，生鮮和冷凍冷藏食品銷售，已成為電商的新黑馬。

據生活市集統計，由於民眾減少外出消費頻率，民生必需的生鮮水果等農產品網購商機蓬勃發展，4 月生鮮冷凍食品銷售年增達 1.5 倍，其中，4 月以來水果銷量年增超過 50%，

近期東森購物強打挺小農的農產品促銷活動，開啟國內農產品於電視購物的熱銷風潮，台東鳳梨釋迦開賣 3500 組秒殺、台南關廟金鑽鳳梨 4000 組完銷，而嘉義極光哈密瓜首賣 1000 組也熱絡完銷。

不過，連鎖超市非省油燈，快步搭上趨勢積極鞏固生鮮版圖，頂好透過「頂好新鮮 GO」與 Lalamove 啦啦快送合作生鮮外送，據統計，下班時間前 1-2 小時是下單訂購的高峰期，且高達 80% 是訂購生鮮品項，反映消費者習慣於下班前訂購晚餐的食材、並省去逛街買菜時間的新趨勢。

傳統觀光業者雄獅 (2731-TW) 也看好這塊生鮮銷售商機積極介入，近期已攜手農委會推百大農業精品，提供雄獅 500 萬名會員於欣嚴選平台下單優惠。

整體來看，即便疫情已漸趨緩，但網購的便利性令買菜行為逐漸轉至線上，當然，超市和傳統市場仍有其不可取代性，卻可以預料到，未來各大網購平台都將上架更豐富的生鮮商品，全力搶攻新消費版圖。