航空雙雄擴大電商業務布局 長榮航開放哩程全額折抵線上購物

航空業在客運幾乎全面停擺之下，業者除了靠貨運撐起部分營收動能，也積極開展新業務，華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 今 (12) 日均宣布，看好宅經濟商機，擴展線上銷售版圖，其中，長榮航強打無限萬哩遊會員可使用哩程全額支付長榮樂 e 購商品金額，成國籍航空第一家，而華航則是在旗下 eMall 新推出「樂遊館」，將開賣一機難求的任天堂 Nintendo Switch，並積極切入各種遊戲商品。

長榮航說明，宅經濟發酵推升長榮樂 e 購業績成長 30%，看好電商帶來的商機，將過去哩程只能折抵部分價格的設定調整，即日起無限萬哩遊會員可使用哩程全額支付商品金額，每 1000 哩最高可折抵 120 元，折抵優惠為國內航空公司之冠。

而為因應無法出國的會員需求，防疫期間長榮樂 e 購加碼推出機上商品專區，銷售部分機上免稅商品，同時新推出防疫專區，銷售各種清潔衛生商品。

華航則是在旗下 eMall「樂遊館」，將開賣當紅的日本任天堂 Nintendo Switch。華航說明，樂遊館訂於 6 月 15 日開幕，任天堂遊戲機將於當天中午 12:00 上架，限量約 500 台。

除了主打任天堂電玩遊戲片等商品外，華航 eMall 樂遊館也銷售有樂高積木、FUNKO POP 系列等兒童玩具、保健商品等，近期並將擴大推出戶外運動用品等。