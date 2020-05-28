電商成長空間大 宅配通今年拚營收獲利雙成長

國內大型宅配物流業者宅配通 (2642-TW) 今 (28) 日召開股東常會，受惠近年電商和外送平台蓬勃發展，宅配通認為，新冠肺炎疫情對民間消費造成衝擊，但物流產業所受衝擊相對小，今年仍追求營收、獲利成長，看好電商產業長線成長趨勢，將持續帶動倉儲和宅配物流需求。

宅經濟效益挹注下，宅配通前 4 月合併營收衝上 12.69 億元，年增 7.07%，第一季稅後純益 5454 萬元，年增 44.55%，創 2015 年第三季以來單季獲利新高。宅配通強調，今年仍將追求營收、獲利持續成長。

宅配通今年將延續桃園轉運中心自動化建置經驗，逐步規劃中南部轉運中心的自動化理分貨系統，爭取更多國內 EC 平台倉配服務，並將拓展智能物流櫃合作和 3 小時美食外送等新服務。

另一方面，宅配通看好跨境電商成長，將持續搶攻兩岸跨境配送商機，而物流馬達重電業務跨入越南，添營運新動能。

宅配通說明，據資策會調查，台灣電子商務市場規模已成新興兆元產業，目前我國電商營業額僅占整體零售業 7.6% 左右，仍有龐大成長空間，而近年來，各大電商平台業者為持續提高營業額，積極擴充商品品項、創造商品差異化，甚至主打快速的配送時效，對於倉儲和配送服務的需求持續成長中。

不過，宅配通也指出，受到國際油價波動、基本工資和勞保費率持續上漲等成本壓力影響，而貨運、快遞業者紛紛搶進 EC 配送市場，平台業者甚至籌建自有車隊，再加上美食外送平台的崛起等，競爭壓力不小，因此，將往智能、智慧化科技服務方向邁進，持續增加營運投資以確保競爭力。

宅配通今日於股東常會中承認 108 年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案，每股將配發現金股利 1.2 元，配息率 71%。