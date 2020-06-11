跟著趨勢走 停利不是好策略

從今年低點 3 月 23 日以來，美國大型股、小型股與科技類股分別上漲 45%、54% 與 45%。如此驚人的漲幅，令不少人擔心股市還有多少進一步上漲空間，是否該迅速獲利了結？根據「鉅亨買基金」研究，短期漲的兇不代表未來下跌機率較高，反而更可能延續並擴大漲幅，停利出場不是好的投資策略。

1. 短期漲勢兇，未來下跌機率高？

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀標普 500 指數，資料期間: 1927-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 1927 年以來，當美國股市近三個月是上漲時，未來三個月進一步上漲機率介於 63% 至 74% 間；但若近三個月是下跌的，未來三個月上漲機率則降低至 56% 到 59% 間。此結果似乎與一般認知不同，當短期股市表現強勁時，未來非但更不容易拉回修正，進一步上漲機率竟然還更高。「鉅亨買基金」認為各資產近期漲幅高低不應該是賣出的原因，對該標的看好理由有無改變？買進時的邏輯是否有錯？才是要不要賣出的關鍵。

2. 從美國股市來看，不停利表現更好

除了上漲機率外，長期績效是另外一個不該隨便停利的原因。同樣從 1927 年以來，假設每年年底將資金全數投入美國股市，每個月底檢視年至今報酬率，若報酬率超過目標，便全數賣出，等到年底再將資金全部投進美國股市。從下圖可看出，假設停利目標是 10%，滾動三年平均年化報酬率只有 3.7%；若停利目標提高至 20%，滾動三年平均年化報酬率為 5.6%。不論 10% 還是 20% 停利，兩者平均年化報酬率都低於不停利的 6.4%（滾動一年、三年與五年都有相似的結果）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1927-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 科技、成長與小型股也不該停利

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採羅素 2000、羅素 1000 成長、標普 500 科技與標普 500 能源類股指數，資料期間：前兩者為 1980-2020，後兩者為 1991-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處報酬率為滾動三年幾何平均年化報酬率。

看完美國大型類股後，下個問題便是，短期波動度較高的美國小型、成長或科技類股是否也適用？考量到指數成立時間，美國小型與成長類股回測結果為從 1980 年以來，科技與能源類股則是 1991 年至今。停利邏輯與上段所述一樣，若停利目標為 10%，美國小型、成長與科技類股滾動三年平均年化報酬率分別為 6.8%、4.4% 與 6.4%；停利目標提高至 20% 時，三者滾動三年平均報酬率分別為 8.3%、8.8% 與 6.7%，依然全數都低於不停利策略。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

上漲才更該持有

單一國家股票或產業基金波動本就較大，當該類資產轉強時，上漲幅度與時間往往超越預期。建議別因為短期漲勢較大就將其賣出，買進長期看好並願意持有的基金，長期持有才是獲取較高獲利的不二法門。

鉅亨精選基金

>> 摩根士丹利環球機會基金 A

>> 摩根基金 - JPM 美國企業成長 (美元)-A 股 (累計)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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