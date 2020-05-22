同樣新興債 為何表現差很大？

經歷過大跌與反彈後，今年以來，新興市場主權與公司債券分別下跌 7.37% 與 3.66%。兩者表現差距，解釋了為何新興市場債券基金績效差異大。而展望未來，究竟該選擇此次跌幅較小的新興市場公司債券，還是跌深反彈空間大的新興市場主權債券？

1. 金銅比創紀錄，反轉機率高

金銅比可用來判斷景氣好壞

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/5/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

要決定該選擇公司債還是主權債之前，先必須了解目前景氣狀況，而金價與銅價比則是判斷景氣好壞的絕佳訊號。一般而言，當全球景氣熱絡時，受益於工業需求的銅價容易居高不下，漲勢強於避險需求為主的黃金，金銅比自然下降。當景氣轉差時，避險需求反而推升黃金價格，促使金銅比升高。從上圖可看出，當金銅比升高時，全球貿易年增率確實跟隨轉差。且當金銅比升高至 6 以上時，往往就來到區間高點，未來反轉向下機率較高。

2. 高金銅比，新興市場公司債券優於新興市場主權債券

金銅比高於 5 時，全球景氣大多處於衰退或即將從衰退復甦時期，此時新興市場公司債券未來表現普遍優於新興市場主權債券（以金銅比高於 6 時為例，未來一年新興市場公司與主權債券平均上漲 21.7% 與 14.8%）。金銅比介於 3 至 5 時，全球景氣大多處於正常擴張期，新興市場主權債券與公司債券都表現不錯，主權債券又略優於公司債券。當金銅比低於 3 時，則較容易面臨景氣過熱並反轉的風險，未來表現大多落後於上述兩個時期。

不同金銅比，新興市場公司與主權債未來表現差異大

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林新興市場公司債券與美銀美林新興市場主權債券指數，資料日期：2020/5/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 名稱看不出來，新興市場債券持債大不同

新興市場債券基金分佈差很大

資料來源：晨星，「鉅亨買基金」整理，採晨星分類中全球新興市場公司債券與全球新興市場債券兩個分類，資料日期：2020/5/20。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。因為仍有現金與其他衍生性商品等部位，因此加總不一定為 100%。

目前金銅比高達 7.3，從過往經驗來看，投資人該選擇新興市場企業債券。但下一個問題便是，晨星分類新興市場債券中的基金，公司債券佔比從 0% 到 82%；新興市場公司債券分類中，個別基金持有公司債券佔比也並非都 100%，最低者僅有 25%。新興市場債券基金持有公司債券比重差異大，且難以從名稱判斷持有比重高低。為方便比較，「鉅亨買基金」將台灣主要核備可銷售的新興市場債券基金整理成上表，並按照基金持有公司債券比重排序，以利按照個人需求挑選。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

新興市場債券基金，三種屬性一次滿足

對於看好景氣將轉佳且較積極的人，可以從新興市場公司債券佔比較高的基金入手；較保守的人，則可以新興市場主權債券佔比較高的基金為首選；至於風險偏好度中等，則可挑選持有比重各半的新興市場債券基金，降低選錯的風險。

鉅亨精選基金

>> 安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元

>> 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元

>>NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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