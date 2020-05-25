全球經濟復工在即 股債齊揚

一週回顧及表現

成熟市場

1. 新冠肺炎疫苗傳出捷訊，即便基本面數據多不佳，市場認為經濟復甦有望，激勵美國股市上漲 3.2%，美國小型股上漲幅度更驚人，反彈幅度達 7.8%；

2. 德法提出市場期盼已久、以歐盟為主體的復甦基金計畫，卻遭到奉行保守財政政策的國家反對，但在可能很快將有新的計畫出爐，加上歐洲各國復工狀況良好，歐元區 Markit 採購經理人初值優於預期等好消息加持下，歐洲股市上漲 4.9%。

新興市場

1. 信評公司穆迪警示新興市場流動性壓力創新高，提醒留意新興市場企業違約率攀升，壓抑新興市場在信心反彈下的漲幅，單週上漲 0.5%；

2. 美國正在通過法案加強中國企業在美上市的條件，並對於港版國家安全法表示強硬反對態度，消息一出扭轉原先仍在觀望兩會結果的市場氛圍，中國股市下跌 2.6%（MSCI 中國指數）；

3. 巴西確診人數暴增，成為全球第二大疫區，政治情勢惡化不見好轉，然而市場在樂觀情緒的帶動下，押注巴西下半年將受惠於原物料價格反彈，帶動拉丁美洲股市上漲 8.4%。

債券市場

1. 中美重現緊張關係，聯準會放慢購債步調，美國政府債券指數小幅上漲 0.1%；

2. 受到樂觀的投資情緒影響，全球高收益債券利差縮小 33 個基點，全球高收益債券上漲約 2.7%，落後補漲的新興市場債券也強勁反彈 2.9%。

原物料、匯率

1. 受到國際關係緊張、市場信心脆弱的影響，金價僅小幅下跌 0.5%，金價落於 1,735；



2. 國際原油供給減緩，而需求有望逐步復甦，油價重回 35.13 美元 / 桶，單週上漲 9.6%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/05/25（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/05/22）

資料來源: Bloomberg，2020/05/25（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/05/22）

三大市場關鍵事件及分析

1. 股市到底貴不貴？

與過去相比，目前美國股市風險溢酬不低，仍充滿吸引力，加上預期未來利率將維持於低點，美國股市仍不算貴。

資料來源：Bloomberg、FED，「鉅亨買基金」整理，2020/05/21。

2. 新興市場利率合理？

泰國央行宣布調降利率至 0.5%，除了泰國外，不少新興市場央行都已將利率調至超低水準，但這利率與人均國民所得水準似乎不合理。

新興市場政策利率普遍偏低

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/5/22。

3. 瑞幸咖啡收割美國錢，引起中企大風吹？

有鑑於瑞幸咖啡等中國公司財務造假欺騙投資人的案件層出不窮，美欲通過法案來加強審核中概股在美上市的條件，加上香港國安法的政治衝擊，未來港股可能將引起波瀾。

在美上市中企股價變化 (%)

資料來源：Financial times，Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/05/22。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/05/21。

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本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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