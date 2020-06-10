〈稅收統計〉股市成交爆大量 前5月證交稅收年增近4成 站上11年來新高

新冠肺炎疫情衝擊產業也影響稅收變化，其中與股市動能密切的證交稅，5 月稅收創近 10 年來單月次高，累計前 5 月稅收 485 億元、年增幅 38%，創 2009 年來同期新高；娛樂稅則受疫情影響活動銳減，稅收持續下滑，寫近 22 年來新低紀錄。

財政部今 (10) 日公布 5 月稅收統計，除證交稅增加，娛樂稅、營所稅則受疫情衝擊、延長申報期限的關係拖累稅收縮水。

台股成交量放大，證交稅收持續創高，財政部統計，5 月證交稅實徵淨額共 114 億元，較去年同期增加 33 億元、年增 4 成，是 2011 年以來單月次高；累計前 5 月稅收共 485 億元、年增幅 38%，創 2009 年來同期新高。

新冠肺炎疫情引發全球股市震盪，台股成交量能也放大，證交所統計，5 月台股每日平均成交量 2149 億元，較去年同期增加近 6 成，累計前 5 月日均量約 1923 億元，也較去年同期增加 4 成以上。

成交量放大也帶動證交稅成長，5 月稅收共 114 億元，較去年同期增加 33 億元、年增幅 40.2%；前 5 月稅收共 485 億元，較去年同期增加 134 億元、年增幅 38.3%。

娛樂稅部分，5 月娛樂稅收 1.05 億元，是 1998 年 12 年以來單月新低，其中臨時公演的部分受疫情影響、活動喊卡等衝擊，單月稅收較去年同期銳減近 1 倍，累計前 5 月稅收比起去年同期也近乎腰斬，大減近 5 成。

視聽視唱部分，5 月稅收較去年同期減少 42%，累計前 5 月稅收減幅約 15%；夾娃娃機前 5 月稅收也較去年同期減少 14%，但前 5 月稅收則較去年同期增加 6.8%。

不過，高爾夫相關由於是室外運動，較不受疫情影響，單月稅收較去年同期增加 15.4%；累計前 5 月稅收也較去年同期增加 8.8%。