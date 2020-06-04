4月股市回神 國銀單月獲利大躍進 月增67.3%

金管會今 (4) 日公布國銀最新獲利情形，因疫情趨勢，4 月股市回神，國銀單月稅前盈餘 304 億元，比前一個月大增 122 億元，月增 67.3%；而累計前 4 月稅前獲利 1113.8 億元，則較去年同期衰退 12.8%。

金管會表示，4 月股市逐步回升，金融資產利益評價也跟著轉虧為盈，投資收益有所增加，因此帶動國銀 4 月單月稅前盈餘 304 億元，比前一個月大增 122 億元，月增 67.3%，也較去年同期小幅增加 0.5%。

截至今年 4 月，本國銀行放款總餘額為 30 兆 3,856 億元，較上月底增加 849 億元；逾期放款金額為 737 億元，較上月底增加 3 億元；逾期放款比率為 0.24%，與上月底相同。

統計顯示，今年 4 月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為 571.84%，較上月底 569.83%，增加 2.01 個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，仍屬穩健。

至於海外分行 4 月獲利只有 14 億元，較去年同期衰退 57.8%，累計前 4 月獲利 95.6 億元，也較去年同期減少 31.4%，銀行局指出，單月獲利大減主要是利息淨收入減少、投資淨利減少，加上提列備抵呆帳增加所致，而前 4 月獲利減少則因利息收入減少、增提備抵呆帳。

若拉長時間來看，因為第一季股市不佳，所以累計前 4 月獲利 1113.8 億元，則較去年同期減少 162.9 億元、年減 12.8%。其中國內總體分行達 657.7 億元，年減 16.3%；國際金融分行（OBU）獲利為 340.6 億元，較去年同期增加 1.9%；海外分行達 95.6 億元，較去年同期衰退 31.4%；大陸分行達 20 億元，年增 16.5%，除了 OBU、大陸地區分行獲利成長以外，其餘則衰退。