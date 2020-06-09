〈台積電股東會〉赴美設廠、華為訂單缺口、先進製程等六大重點一次看懂

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日召開股東會，對於赴美設廠議題，董事長劉德音透露，將找下游廠商一同前往建廠，雖然廠址已選定，但定案關鍵在美方補助金額。此外，華為旗下的海思訂單缺口、今年展望及先進製程，也是國內外投資人高度關注的焦點，《鉅亨網》整理本次股東會六大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

美方補助額成赴美設廠關鍵

台積電日前宣布，將赴美國亞利桑那州建 5 奈米晶圓廠，劉德音說明，絕對符合公司利益，最大利益是取得美國客戶信任，及找到全球最頂尖科技人才，台灣下游廠商也有意願一同前往設廠，盼可打入美國市場，若成功，樂見能將台灣產業帶往新領域發展。

劉德音透露，美方非常積極推動當地半導體產業發展，目前待眾、參兩院同意通過振興計畫法規，還需要一些時間，若該法規順利通過，會再積極準備在美建廠事宜，且有意一同前往設廠的台灣下游廠商，也可享有補助，目前已有半導體氣體、光阻劑等廠商有意願加入。

劉德音強調，技術發展還是會留在台灣，且將全力保護智慧財產權，讓技術保持在台積電手中。

很多客戶可填補海思訂單缺口

股東提問，若台積電無法承接華為海思訂單，是否影響明年業績？劉德音回應，無論是在產能、訂單或手機市占率等層面上，有很多客戶想要填補空缺，但也不知道要多久才能補上，得看產業連動性、產業敏捷性；他也坦言，希望這件事不要發生，但若發生，很快就能補上。

今年展望、資本支出不變

劉德音表示，未來 2 季產能利用率不是大問題，今年下半年、全年營收展望及資本支出等目標，都沒有任何改變。

劉德音強調，短期內不會改變使用美國半導體設備生產，台積電是因為與半導體設備美商合作，才能保持技術領先，技術領先是優先目標，才是公司在面對大國抗衡、世界改變間，最好的抵抗力，及維持公司的價值。

與 4 月時的法說會相較，台積電對下半年的展望顯然更為樂觀。

尚未申請華為出口許可

美國政府緊縮對華為出口禁令，要求使用美國晶片製造設備的外國企業供貨前，須先取得出口許可，對於大國間角力帶來的限制，劉德音表示，會找出方法一一化解。

劉德音指出，美國加大限縮力道，是針對所有華為供應商，晶圓代工廠除台積電外，也包括三星，供應鏈很複雜，目前還在法規解釋階段，台積電還不確定是否會送出申請許可，仍在觀察法規執行程度。

4 奈米預計 2023 年量產

劉德音澄清外界傳聞，台積電先進製程推進並未受疫情影響，5 奈米產能目前看起來還有空缺，但相信很快就會補上。

5 奈米製程預計明年量產出貨，強化版 5 奈米製程將於 2022 年量產，目前也正研發相當於第三版 5 奈米製程的 4 奈米技術，三者設備均可通用，並與客戶談生意，預計 2023 年量產。

股東也關切特殊製程技術進展，總裁魏哲家說，GaN (氮化鎵) 目前進展不錯 ，符合客戶要求，擁有高效能、高電壓等特性，但目前還是小量生產，未來將廣泛且大量被使用。

至於特殊型記憶體方面，魏哲家表示，MRAM (磁阻式隨機存取記憶體) 已小量生產，但要廣泛使用到所有電子產品，可能要 2 至 5 年時間。

全球經濟難 V 型反轉

劉德音指出，疫情改變人類生活，對新科技應用需求迫切，幾乎從 3 年的轉換期間，濃縮至短短 3 個月，大家開始使用新科技來工作、娛樂，也會刺激半導體產業發展。

劉德音表示，科技業表現與整體經濟脫節、需求反而更好，也鼓勵台積電同仁使用新科技，進行數位轉換，看好疫情帶動的新科技應用，將是台積電未來營運的新推力。從總體經濟來看，他認為，未來經濟出現 V 型反轉不太可能，可能是 U 型或 L 型。