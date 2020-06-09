〈台積電股東會〉若無法承接海思訂單 劉德音：很多客戶想填補空缺

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日召開股東會，面對大國貿易關係持續緊張，董事長劉德音表示，這齣戲還會繼續，將找到方法一一化解限制，但短期內不會改變使用美國半導體設備生產；若不能承接華為海思訂單，也有很多客戶想填補空缺。

劉德音在致詞時提及，最近大國間貿易關係持續緊張，為公司業務帶來諸多挑戰，而股東也提問，面對美中貿易戰，台積電夾在中間該如何因應？

對此，劉德音回應，台積電不是唯一的公司，全世界的公司都夾在中間，能做的是持續找尋解決方案，因應新的國際情勢，「這齣戲還沒演完，還會繼續，我們會找出方法，限制都會一一化解」。

雖然大國間的對抗帶來限制，但劉德音說，台積電目標始終一致，要做全世界的創新動能，會在遵守法規的前提下，做大家的晶圓代工廠。

股東也提問，若無法承接華為海思訂單，是否對明年業績會有影響，劉德音則回應，若沒有海思訂單，無論是在產能、訂單或手機市占率等層面上，有很多客戶想要填補空缺，但也不知道要多久才能補上，得看產業連動性、產業敏捷性；他也坦言，希望這件事不要發生，但若發生，盼很快就能補上。

劉德音也強調，短期內不會改變使用美國半導體設備生產，台積電是因為與半導體設備美商合作，才能保持技術領先，技術領先是優先目標，才是公司在面對大國抗衡、世界改變間，最好的抵抗力，及維持公司的價值。

面對肺炎疫情的影響，台積電總裁魏哲家則說，若世界經濟受影響，台積電不可避免地也會受影響，但與競爭對手相較下，受影響的程度非常少，且台積電已有所準備。