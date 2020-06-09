〈台積電股東會〉下半年產能利用率非大問題 今年展望、資本支出不變

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日召開股東會，董事長劉德音表示，疫情改變人類生活，驅動新科技應用成長，使科技業表現與整體經濟脫節、反而更好，未來 2 季產能利用率不是大問題，今年下半年、全年營收展望，及今年資本支出等目標都沒有任何改變。

受美中貿易紛爭加劇影響，美國政府進一步擴大對華為的禁令，市場原先憂心，台積電恐因此調整今年資本支出與營運目標。不過，劉德音表示，即便無法承接華為海思訂單，短期內其他客戶也會填補多出的產能，未來 2 季產能利用率不是大問題，下半年、全年展望及今年資本支出都不會改變。

股東會上回應股東提問時，劉德音也說，若沒有海思訂單，不論是產能、訂單或手機市占率等，很多客戶想補上空出的產能，但無法確定所需時間，要看產業連動性、敏捷性；他坦言，希望這件事不要發生，若發生客戶很快就會補足。

與 4 月時的法說會相較之下，台積電對下半年的展望顯然更為樂觀，劉德音表示，雖然全球經濟不好，但由於疫情改變人類生活，包括工作、娛樂、學習、互動方式，對新科技應用需求迫切，幾乎從 3 年的轉換期間，濃縮至短短 3 個月，大家開始使用新科技來工作、娛樂，也會刺激半導體產業發展。

劉德音指出，這也使科技業表現與整體經濟脫節、需求反而更好，自己也鼓勵台積電同仁使用新科技，進行數位轉換，看好疫情帶動的新科技應用，將是台積電未來營運的新推力。從總體經濟來看，他認為，未來經濟出現 V 型反轉不太可能，可能是 U 型或 L 型。