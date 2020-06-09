〈台積電股東會〉談赴美設廠 劉德音：絕對符合公司利益 下游廠商也將前往

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (9) 日召開股東會，談及赴美設廠議題，董事長劉德音表示，赴美設廠絕對符合公司利益，最大利益是取得美國客戶信任，及找到全球最頂尖科技人才，台灣下游廠商也有意願一同前往設廠，盼可打入美國市場，若成功，樂見能將台灣產業帶往新領域發展。

股東問及赴美設廠決策是否符合公司利益，對此，劉德音表示，絕對符合，目前案子還沒定案，定案後會再報告未來計畫，但相信若成功，對公司有很大的利益，其中最大利益是得到美國客戶信任，也對未來在美國市場發展，占有利地位。

劉德音指出，另一個利益則是可利用此機會，找到全球最頂尖的科技人才，全世界有許多人才都在美國，赴美設廠可以全球最頂尖科技人才、發展全球最領先科技。

不過，劉德音也強調，技術發展還是會留在台灣，且將全力保護智慧財產權，讓技術保持在台積電手中。

劉德音回應股東提問，將找下游廠商一同赴美，目前已與亞利桑那州政府討論，在美國廠旁邊另闢園區，讓台灣下游廠商一同在當地設廠，他也說，很佩服下游廠商，很有挑戰心、冒險性，「看到我們去，他們都希望跟我們一起去」。

劉德音指出，下游廠商也想打入美國市場，雖然目前亞利桑那州已有完整產業鏈，包括半導體特殊氣體等廠商，但下游廠商覺得在美國建廠，有機會打敗當地既有廠商，創造更高市場，若他們能成功，台積電也很高興，能將台灣產業帶往新的領域發展。