德銀：疫情後中國經濟改善良好 美國卻可能成為阻礙

德意志銀行經濟學家週一 (8 日) 表示，中國經濟正在改善，有望實現令人印象的成長，但美國有過早解封的疑慮，這使得一旦出現第二波疫情，美國經濟復甦將面臨巨大風險。

今年受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，全球均因經濟活動大幅降低，成長前景不佳。不過，最早出現疫情的中國，目前看似有重回增長的機會。

德意志銀行首席經濟學家兼研究主管 Michael Spencer 表示，經過第 1 季的萎縮之後，今年 4-6 月，中國的復甦令人印象深刻，有望較前一季成長 5-6%。

他表示，中國經濟的內需部分恢復良好，諸如汽車及房地產等廣泛指標，正在恢復正常。中國的出口情況也好於預期，但由於中國出口主要目的地正因疫情受苦，因此這一數據在未來幾個月仍可能惡化。

Spencer 認為，對中國及全球經濟成長來說，最大的風險是美國。美國似乎過早由封鎖中復工，這引發另一波感染的可能性，要是如此，就可能重新祭出限制措施。

儘管美國 5 月就業人數出現了驚人成長，但 Spencer 表示，美國仍可能因第二波疫情而受害。

美國自由主義智庫 Cato Institute 資深研究員 Steve Hanke 指出，美國經濟可能會需要很多年，才能由巨大的損害中恢復。他表示，美國經濟會得到修復，但不會立即出現，他預測到 2022 年，才能達到危機前的水準。

他說：「因此，我們會走一條艱難的道路。」

除了疫情之外，美中近幾個月的緊張局勢升溫，恐怕也對美中及全球的經濟帶來不利影響。

Spencer 表示，大選將在 11 月舉行，但川普將吹捧自己在反中的作為，遠勝於民主黨候選人拜登 (Joe Biden)。

Spencer 說，美中之間的言論已經變得非常令人擔憂，夏天看起來會更糟，第二階段協議沒有展開的機會，第一階段協議也可能不保，在接下來幾週及幾個月內被違反或棄置。