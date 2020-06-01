美中緊張關係升級？彭博：傳中國暫停自美國進口黃豆等農產品

近期香港問題導致美中緊張局勢持續升級，《彭博》引述消息人士報導，北京政府已要求國營農業公司暫停自美國進口黃豆在內等農產品，以評估兩國緊張關係升溫情況。

消息人士指出，國有企業中糧集團 (Cofco) 中儲糧集團 (Sinograin) 已遭政府勒令暫停自美採購作業，此外，中國農產品進口商也取消部分美國進口豬肉訂單，但數量不明，儘管如此，目前中國私營企業尚未被告知暫停採購作業。

中糧集團和中儲糧集團皆為中國的農產品主要進口商，其中一位消息人士稱，兩集團上週五 (29 日) 還在對 20-30 批美國黃豆進行詢價，但在川普宣布對中方祭出制裁令後，決定延後採購。

消息人士稱，北京方面正在等待川普的下一個動作，視情況決定後續行動。

根據今年 1 月簽署的第一階段貿易協議，中國同意在 2020 年自美國進口價值約 365 億美元的農產品，然而落實情況卻隨著疫情爆發出現落差，根據美國農業部數據，今年前三月，中國對美國農產品的採購額僅 33.5 億美元，創 2007 年以來最低水平。

中國國務院總理李克強上月才在人大會議中重申與美方合作落實第一階段貿易協議，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 也表示僅管中國採購進度落後，仍不會重啟談判，隨後中國為加強對港控制而強行通過港版國安法，引發美方強烈譴責，若中國決定暫停進口美國農產品，恐讓美中關係惡化情形再度加劇。

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