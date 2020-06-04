美元失色！路透調查：美中緊張升溫 資金將再度湧向避險貨幣

隨著全球融資壓力緩解，美元吸引力持續下降，然而週三 (3 日) 路透社調查顯示，多數分析師認為美中的貿易僵局，極有可能在未來 6 個月內再次點燃投資人對避險貨幣的需求。

多數主要和新興市場貨幣兌美元均上漲，美元指數因疫情恐慌效應在 3 月份衝上高點，如今已下跌約 5%。

由於貨幣和財政刺激措施雙管齊下，提振交易員信心，全球股市在週三創下 3 個月來新高，抵消投資人對於美中緊張局勢、美國種族暴動和新冠感染潮再次席捲而來的擔憂。

上述潛在風險理應激勵美元走強，然而路透社於 6 月 1 日至 6 月 3 日針對 60 多位分析師進行的調查顯示，由於市場預期多數主要央行將繼續購入公債和其他金融資產，因此美元跌勢將持續下去。

在 50 位分析師中有 29 位或略高於半數者表示，未來六個月內，美元面臨下滑風險。

另一個提問的結果顯示，57 位分析師中有超過 70% 的分析師認為，未來 6 個月，美中緊張局勢將讓市場再度青睞避險貨幣。

BBVA 銀行 G10 外匯主管 Roberto Cobo Garcia 表示，「美國大選即將在數月後開始，因此美中僵局不太可能緩和下來，加上美國內亂和被高估的美元，因此未來 6 個月風險偏向下行。」

荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 表示，地緣政治新聞和經濟以及股市實際變動有所脫節，市場對全球經濟的擔憂已經被央行提供大量流動性的貨幣刺激措施所抵消。

「當前的確有許多風險因子，況且市場還陷在嚴重的低迷中，這肯定會傷害未來幾個月的投資人情緒，但就目前情況來看，量化寬鬆政策的流動性就像是替市場注入興奮劑一樣。」Jane Foley 說道。