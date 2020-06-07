〈觀察〉工具機上游傳動元件廠已脫離谷底 營運回溫可期

中國市場復工以來，國內工具機上游傳動元件廠明顯感受需求逐步復甦，主要應用來自半導體、自動化、5G 與醫療等領域，隨著中國廠商復工率逐漸拉升，訂單需求增溫，部分台廠現有產能也已滿載，訂單能見度甚至可看至第 3 季，傳動元件廠已逐步脫離谷底，營運回溫可期。

關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 自 2 月底中國市場陸續復工後，營運逐月升溫，5、6 月接單均滿載，帶動 5 月營收寫下近 10 個月新高，6 月營收也可望續揚，第 2 季整體營收也將優於第 1 季。

上銀近期來自半導體、5G、醫療及自動化等產業設備所需的傳動元件訂單，明顯增加，其中又以半導體應用接單最暢旺，近期更接獲韓國半導體大廠晶圓半導體系統訂單，汽車應用也有多個案子同步進行，如豐田汽車位於中國廣州的自動化設備產線，已在裝機中。

傳動元件廠全球傳動 (4540-TW) 近來受惠中國 5G 基地台相關設備商、自動化設備商需求回溫，3、4 月營收均站穩 2 億元，5、6 月訂單也已滿載，法人估單月營收 2.3 億元起跳，營運逐步走出谷底，第 2 季營收可望較上季、去年同期成長至少 2 成。

全球傳動也對下半年營運審慎樂觀看待，目前第 3 季訂單都已排得差不多，但仍有疫情變數存在，還需觀察歐美地區解封後經濟恢復情況。

線性滑軌廠直得 (1597-TW) 則是從復工以來，中國市場微型線性滑軌需求較去年同期成長 1 至 2 成，主要應用來自半導體、醫療等，台灣市場相關需求也同樣持穩，3 月起營收已重回 1 億元大關之上，目前整體訂單能見度可看至 7 月。對於第 3 季展望不會太過悲觀看待，但也還不夠明朗。

除中國、台灣市場需求回溫外，直得對歐美訂單展望不再如此悲觀，認為需求已落底，目前訂單守穩基本盤，但要明顯增加仍需要時間。整體而言，若疫情未再惡化，今年營運可望優於去年，但仍須觀察疫情發展情況等變數。