〈觀察〉商辦投資熱 華固、遠雄與興富發等積極投入

台北市信義區商辦空置率創 3% 以下的歷史新低，在建地需求提升而供給明顯不足下，壽險業紛紛搶進地上權及所有權案，華固 (2548-TW)、遠雄 (5522-TW) 也調整投入商用不動產的開發比重達 3 成，興富發 (2542-TW) 更立下未來 5 年建 30 棟商辦目標，建商投資開發辦公空間熱度再起，。

國際企業來台進駐搶租大型辦公室，同時本地企業湧現設置企業總部需求，如玉山銀行、萬海航運、聯強國際等，都選擇向建商購置整棟商辦大樓設置企業總部，突顯許多市中心辦公室老舊，軟硬體不符合需求的現況。且除租金不斷上漲外，企業即使有遷移意願，也難覓同一樓層大型辦公空間。

今年下半年商辦指標在開發金 (2883-TW) 南京東路五段的開發大樓現址第三季標售案，開發金今年底將搬遷至新總部大樓，已由董事會決議，將由商佛戴德梁行在第三季以公開標售方式處分，基地面積 755.65 坪，全棟商辦面積約 7978.86 坪。

興富發則採全台大量獵地、推案，快速回收策略，大量儲備商辦興建的基地，今年除以總價 83.7589 億元拿下台中七期大遠百旁、達新工業 (1315-TW) 舊廠土地轉建商辦及飯店；3 月再砸 43.56 億元買下七期市政路帶建照的 1852.93 坪土地，規劃將成總銷 120 億元商辦產品。

這股辦公商用不動產熱也吸引過去專注住宅開發案的建商投入，新潤興業 (6186-TW) 去年 10 月標下新莊北側知識產業園區 907 坪土地，預計今年推案，3 年內開發，主要鎖定純辦及廠辦等企業需求，這是新潤首度投入廠辦空間開發。