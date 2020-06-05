造假詐欺不斷！美國務卿呼籲全球證券交易所強化監管中企

週四 (4 日) 美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 警告投資者應嚴防中企造假財務、涉嫌詐欺的慣用手法，並建議將那斯達克 (Nasdaq) 交易所收緊上市規則，作為全球證券交易所的榜樣。

收緊上市規則遏制中企海外圈錢，已成為美中貿易角力另一焦點。美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週四呼籲，全球證券交易所強化監管中企，川普政府計畫讓一些未具財報透明度的中企，難以在中國境外交易所交易。

國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿克拉奇 (Keith Krach) 表示，中企真正的問題是缺乏透明度，也沒有向美國投資者披露該有的資訊。任何國家都不得騙美國投資者，以創造不公平的優勢，特別是在美國市場上。

上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 由於無法核查在美上市中國公司的審計結果，克拉奇表示，川普政府正推動讓美國投資者深入了解中國不透明的財務慣例。

中國的大型咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」，近年以挑戰星巴克之姿問鼎中國咖啡市場，但其造假財務、涉嫌詐欺，掛牌上市不到一年就被那斯達克交易所暫停交易，並被要求摘牌退市。

瑞幸咖啡、愛奇藝、好未來教育 (TAL)、跟誰學 (GSX) 和萬國數據 (GDS) 等中企接連爆出做假帳、詐欺投資人，中概股信任危機不斷，美 SEC 等機構也發出警告，在美上市中企財報恐具誤導性，切勿向中企投資。

美國那斯達克交易上月 20 日證實，已提交新的規則至美國證券交易委員會 (SEC)，變相遏制中國小型公司到美國證交所 IPO。

修訂規則包括基於公司的審計質量、審計機構資格提出新的上市要求；針對特定區域公司，提出新的上市要求；針對特定公司管理層，提出新的特定要求。