川普政府考慮1兆美元刺激方案 遠低於民主黨 3 兆美元

《彭博社》週四 (4 日) 報導，川普政府正考慮提供 1 兆美元的新一輪經濟刺激計畫，遠低於民主黨提議 3 兆美元超大紓困方案。

民主黨佔多數的眾議院在上月中旬通過第四輪 3 兆美元刺激計畫，但在白宮與聯邦參議院反對聲浪之下，這項刷新歷史紀錄的最新一輪刺激措施想闖關成功，難度相當高，該紓困法案目前卡關中。

該報導指出，目前川普政府正考慮提供 1 兆美元的新一輪經濟刺激計畫，遠低於民主黨提議 3 兆美元超大紓困方案。

消息人士表示，由於受到全美各地示威暴動影響，有關新一輪經濟刺激計畫的會議本定於本周召開，但被取消了。

參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 已向白宮表示，美國國會新一輪刺激計畫規模可能不到 1 兆美元，而在 7 月 20 日後國會才會有行動。

消息人士透露，美國總統川普本週三會見了白宮經濟顧問庫德洛和哈塞特 (Kevin Hassett)，討論新一輪刺激計畫的內容。

川普有意將基礎設施建設計畫和其他措施納入新紓困計畫中，還希望提供失業福利、返工稅收抵免和降低薪資稅，提高紓困規模至 1 兆美元。

麥康奈爾稱，儘管 5 月份的失業率可能達到 20%，但他並不急於通過新一輪經濟刺激計畫。他呼籲暫停刺激支出，因為這使聯邦預算赤字擴大。